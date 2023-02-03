Скинни и телесные колготки. Главные антитренды 2023 года (фото)

Об антитрендовости этих вещей уже несколько сезонов говорят стилисты.

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В новый год следует заходить со свежим гардеробом и хорошим настроением. Поскольку прошел уже месяц 2023-го, а через несколько недель наступит весна, важно посмотреть подборку своих вещей и попрощаться с элементами гардероба, которые оставляют вас в прошлых модных годах.

Джинсы-скинни

Синие или черные, они автоматически отправляют ваш аутфит в прошлые годы. Уже несколько сезонов подряд стилисты советуют избавляться от этого элемента гардероба и заменять его широкими брюками, кожаными или другими трендовыми вещами.

Телесные колготки

Зимой без колгот не обойтись, если вам важно беречь свое здоровье. Однако стоит обойтись именно без телесных колгот, которые уже давно вышли из моды.

Лучше сделать ставку на черные, красные или колготки с кружевом. Раньше мы писали о модных вариантах колгот на 2023 год.

Плюшевая шуба

Трендовая вещь в прошлых сезонах "отжила свое" и с ней стоит попрощаться. Заменить плюшевую шубу можно другими трендовыми вариантами. Например, эко-шубами разных цветов.

Напомним, что будет модным в 2023 году в общем.

Также Фокус писал о главных модных трендах 2023 от украинского стилиста Андре Тана.