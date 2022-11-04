Красные и с кружевом. Трендовые колготки для осени и зимы 2022/23 (фото)

Классический элемент гардероба может стать ключевой фигурой аутфита, если усердно подойти к выбору новых колготок.

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Одним из важных элементов гардероба осенью и зимой становятся колготки. Как подобрать трендовые колготы в 2022, пишет стилистка Майя Кривобокова.

Черные колготки до 20 den

Вечная классика, без которой не обходится гардероб любой женщины, ведь и осенью, и зимой хочется носить платья и выглядеть уверенно и элегантно. Черные колготки 8-20 den не следует выбрасывать из своего гардероба, а наоборот, запастись еще несколькими парами осенью и зимой 2022/23.

Черные колготки свыше 20 den

Если вы боитесь промерзнуть, когда на улице температура опускается до минус 15-20 градусов и тонкие колготки не спасут ситуацию, в бой вступают черные более теплые варианты — больше 20 den.

Колготки с рисунком

Fashion-колготки. Разбавить свой аутфит можно не только яркими элементами или аксессуарами, но и разнообразием принтов на колготах. Лучшим вариантом станет, если это будет кружево или большая сетка.

Цветные колготки

Не черным единственным. Еще один удачный вариант колгот на осень и зиму 2022/23 – разнообразие цветов. Самыми оптимальными станут белые и красные. Однако со светлыми нужно быть особенно осторожными, ведь их легко испачкать и они подходят далеко не всем.

Красные колготки

Тотальная страсть. Прозрачность и плотность красных колготок может быть абсолютно любой. Особенно красиво они смотрятся в монохронных красных аутфитах.

Напомним, какую обувь выбрать осенью и зимой 2022/23.