Красные и с кружевом. Трендовые колготки для осени и зимы 2022/23 (фото)
Классический элемент гардероба может стать ключевой фигурой аутфита, если усердно подойти к выбору новых колготок.
Одним из важных элементов гардероба осенью и зимой становятся колготки. Как подобрать трендовые колготы в 2022, пишет стилистка Майя Кривобокова.
Черные колготки до 20 den
Вечная классика, без которой не обходится гардероб любой женщины, ведь и осенью, и зимой хочется носить платья и выглядеть уверенно и элегантно. Черные колготки 8-20 den не следует выбрасывать из своего гардероба, а наоборот, запастись еще несколькими парами осенью и зимой 2022/23.
Черные колготки свыше 20 den
Если вы боитесь промерзнуть, когда на улице температура опускается до минус 15-20 градусов и тонкие колготки не спасут ситуацию, в бой вступают черные более теплые варианты — больше 20 den.
Колготки с рисунком
Fashion-колготки. Разбавить свой аутфит можно не только яркими элементами или аксессуарами, но и разнообразием принтов на колготах. Лучшим вариантом станет, если это будет кружево или большая сетка.
Цветные колготки
Не черным единственным. Еще один удачный вариант колгот на осень и зиму 2022/23 – разнообразие цветов. Самыми оптимальными станут белые и красные. Однако со светлыми нужно быть особенно осторожными, ведь их легко испачкать и они подходят далеко не всем.
Красные колготки
Тотальная страсть. Прозрачность и плотность красных колготок может быть абсолютно любой. Особенно красиво они смотрятся в монохронных красных аутфитах.
Напомним, какую обувь выбрать осенью и зимой 2022/23.