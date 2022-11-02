Угги и ботинки наездницы. Самая модная обувь на осень и зиму 2022/23

Среди трендов школьная классика и миниатюрные хорошо известные угги.

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Осенью и зимой 2022/23 мы выбираем сочетание стиля и комфорта. О самых трендовых вариантах обуви пишет Who What Wear.

С первых дней холодов женщины начинают прятать летнюю обувь и забывают о ней до весны, однако не стоит этого делать. Даже зимой проходят вечеринки и праздники, во время которых следует переобуваться, чтобы не провести весь вечер в теплых сапогах. Комфорт и стиль – прежде всего.

1. Школьные мотивы

Классические лоферы продолжают переосмысливаться разными способами, благодаря чему аппетит моды к ним остается ненасытным. Теперь это все о вариантах с толстой подошвой или блок-подбором.

2. Наездница

Высокие сапоги на подошве были в тренде в последние годы. Однако в 2022 они уступят место более изящным стилям ботинок для верховой езды.

3. Острые носы

"Квадратные пальцы" снова появляются на самой крутой обуви, будь то босоножки или ботинки. Наблюдается серьезное возрождение обуви с острым носом в стиле 90-х, многие из которых имеют каблуки и ремешки для большей привлекательности.

4. Высокие и вневременные

Хотя классические сапоги до колен обычно не попадают в категорию "тренд", нельзя игнорировать огромное количество сапог простого силуэта на рынке. Следует искать кожаные модели классических цветов, чтобы сохранить привлекательность.

5. Спортивная классика

Классические кроссовки Adidas Sambas – это одни из самых стильнных кроссовок. Разработаны для футбольных тренировок, где шипы не нужны, в этом стиле кроссовок есть что-то внятное из 70-х, которое в то же время кажется очень актуальным.

Белые кроссовки – удачный вариант, сочетающийся практически с любыми аутфитами.

6. Хорошо известные угги

Маленькие теплые угги давно были на пике моды. В свое время они стали антитрендом, однако снова уверенно возвращаются в гардеробы модниц.

7. Больше деталей

Байкерские ботинки с разнообразными серебряными деталями возвращаются и производят впечатление в этом сезоне. Miu Miu представили свои "инженерные" ботинки, украшенные тяжелыми металлическими цепочками.

Напомним, какой пуховик выбрать зимой 2022/23.

Также Фокус писал о варианте стильной обуви на зиму 2022/23 от Дуа Липы.