Угі та черевики наїзниці. Наймодніше взуття на осінь та зиму 2022/23

Серед трендів шкільна класика та мініатюрні добре відомі угі.

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Восени та взимку 2022/23 ми обираємо поєднання стилю та комфорту. Про найтрендовіші варіанти взуття пише Who What Wear.

З першими днями холодів жінки починають ховати літнє взуття та забувають про нього до весни, проте не варто цього робити. Навіть взимку відбуваються вечірки та свята, під час яких варто перевзуватися, щоб весь вечір не бути взутою у теплих чоботях. Комфорт та стиль — перш за все.

1. Шкільні мотиви

Класичні лофери продовжують переосмислюватися різними способами, завдяки чому апетит моди до них залишається ненаситним. Тепер це все про варіанти з товстою підошвою або блок-підбором.

2. Наїзниця

Високі чоботи на підошві були в тренді останніми роками. Проте у 2022 вони поступляться місцем більш витонченим стилям черевиків для верхової їзди.

3. Гострі носи

"Квадратні пальці" знову з’являються на найкрутішому взутті, будь то босоніжки чи черевики. Спостерігається серйозне відродження взуття з гострим носом у стилі 90-х років, багато з яких мають каблуки на підборах і ремінці для більшої привабливості Y2K.

4. Високі і позачасові

Хоча класичні чоботи до коліна зазвичай не потрапляють у категорію "тренд", не можна ігнорувати величезну кількість чобіт простого силуету на ринку наразі. Варто шукати шкіряні моделі класичних кольорів, щоб зберегти привабливість.

5. Спортивна класика

Класичні кросівки Adidas Sambas — це одні з найскладніших кросівок, які можна отримати зараз. Розроблені для футбольних тренувань, де шипи непотрібні, у цьому стилі кросівок є щось виразне 70-х років, яке водночас здається дуже актуальним. Білі кросівки — вдалий варіант, що поєднується практично з будь-якими аутфітами.

6. Добре відомі угі

Маленькі теплі угі давно були на піку моди. Свого часу вони стали антитрендом, проте знову впевнено повертаються в гардероби модниць.

7. Більше деталей

Байкерські черевики з різноманітними срібними деталями повертаються та справляють враження в цьому сезоні. Miu Miu представили свої "інженерні" черевики, які прикрашені важкими металевими ланцюжками.

Нагадаємо, який пуховик обрати взимку 2022/23.

Також Фокус писав про варіант стильного взуття на зиму 2022/23 від Дуа Ліпи.