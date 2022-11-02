Дуа Ліпа продемонструвала ідеальне взуття на зиму 2022/23 (фото)

Втім, чоботи підійдуть не під усі погодні умови.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала вдалий варіант взуття на зиму 2022/23. Знімками у стильному білосніжному аутфіті зірка соцмереж косовського походження ділиться у своїх соцмережах.

Артистка взула гостроносі чоботи на підборах зі штучним білосніжним хутром. Варіант для справжньої зими, коли навколо все засипане снігом, а не болотом. Знаменитість також надягнула білу напівпрозору сукню максі, додавши до луку трендовий тренч.

Як аксесуари до образу Дуа Ліпа додала масивні срібні сережки-кільця та стильні ретро-окуляри. Волосся зірка сцени залишила розпущеним.

[ + – ] Дуа Ліпа

"Це перше фото рахується як костюм на Геловін?" — запитала своїх підписників Дуа Ліпа.

[ + – ] Дуа Ліпа

Наразі штучне хутро знову перебуває на піку популярності. Зокрема серед любителів хутряних панамок. Белла Хадід, Меган Фокс та Ріанна часто обирають такі яскраві головні убори.

Також мода на штучне хутро поширюється на екошубки та, як продемонструвала Дуа Ліпа, навіть на взуття.

Нагадаємо, Дуа Ліпа вийшла на публіку в ідеальній чорній вечірній сукні.

Також Фокус писав про зустріч Дуа Ліпи та королеви-консорта Великобританії Камілли.