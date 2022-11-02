Дуа Липа продемонстрировала идеальную обувь на зиму 2022/23 (фото)

Впрочем, сапоги подойдут не под все погодные условия.

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27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала удачный вариант обуви на зиму 2022/23. Снимками в стильном белоснежном аутфите звезда соцсетей косовского происхождения делится в своих соцсетях.

Артистка обула остроносые сапоги на каблуке с искусственным белоснежным мехом. Вариант для настоящей зимы, когда вокруг все засыпано снегом, а не болотом. Знаменитость также надела белое полупрозрачное платье макси, добавив к луку трендовый тренч.

В качестве аксессуаров к образу Дуа Липа добавила массивные серебряные серьги-кольца и стильные ретро-очки. Волосы звезда сцены оставила распущенными.

[ + – ] Дуа Липа

"Это первое фото считается как костюм на Хэллоуин?" – спросила своих подписчиков Дуа Липа.

[ + – ] Дуа Липа

Сейчас искусственный мех снова находится на пике популярности. В частности, среди любителей меховых панамок. Белла Хадид, Меган Фокс и Рианна часто выбирают такие яркие головные уборы.

Также мода на искусственный мех распространяется на эко-шубки и, как показала Дуа Липа, даже на обувь.

Напомним, Дуа Липа вышла на публику в идеальном черном вечернем платье.

Также Фокус писал о встрече Дуа Липы и королевы-консорта Великобритании Камиллы.