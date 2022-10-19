Дуа Липа в шикарном платье-пуховике встретилась с королевой-консортом Камиллой

Певица появилась в оригинальном объемном платье из последней коллекции модного дома Burberry.

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Дуа Липа стала одной из почетных гостей на церемонии вручения Букеровской премии. Главной звездой там, конечно, стала королева-консорт Камилла, но Дуа была одной из тех, кто отдала дань уважения автору Алану Гарнеру, который попал в шорт-лист. Об этом пишет Foot Wear News.

На сцене певица призналась, что очень любит читать и поздравила номинантов.

[ + – ] Дуа Липа в платье Burberry на церемонии вручения Букеровской премии

Ради церемонии она оделась в стильное бархатное платье из последней коллекции Burberry, которое уже прозвали "пуховиком" из-за его оригинального фасона.

Образ она дополнила длинными кружевными перчатками и бриллиантовыми серьгами, продемонстрировав настоящий голливудский шик в современной интерпретации.

Над вечерним образом Дуа Липы поработал стилист Лоренцо Посокко, который работал с ней последние пару лет.

[ + – ] Дуа Липа в платье Burberry

Липа известна своим чувством стиля в одежде. Она предпочитает одежду и вещи, которые выглядят футуристично, что соответствует ее причудливой эстетике. Что касается обуви, то исполнительница тяготеет к яркому и ретро-стилю от Mach & Mach, Bottega Veneta и Prada.

Певица также сделала себе имя в индустрии моды, дебютировав на подиуме в показе итальянского люксового лейбла Versace. Она также снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Pepe Jeans и Puma.

Королева-консорт Камилла, напомним, также выглядела потрясающе в кружевном черном платье и сдержанных бриллиантовых украшениях.

[ + – ] Королева-консорт Камилла вручила награду победителю Букеровской премии

Камилла приехала, чтобы встретиться с авторами, вошедшими в шорт-лист, и вручить награду победителю. Им стал Шехан Карунатилака, а победу ему принесла книга "Семь лун Маали Алмейды".

Ранее в Сети показали обстановку Кларенс-хауса, лондонской резиденции короля Карла и Камиллы. Они настолько любят этот дом, что даже после коронации не собираются переселяться в огромный и помпезный Букингемский дворец.