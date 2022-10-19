Дуа Ліпа в шикарній сукні-пуховику зустрілася з королевою-консортом Каміллою

Співачка з'явилася в оригінальній сукні з останньої колекції модного дому Burberry.

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Дуа Ліпа стала однією із почесних гостей на церемонії вручення Букерівської премії. Головною зіркою там, звичайно, стала королева-консорт Камілла, але Дуа була однією з тих, хто віддала шану авторові Алану Гарнеру, який потрапив у шорт-лист. Про це пише Foot Wear News.

На сцені співачка зізналася, що дуже любить читати, і привітала номінантів.

[ + – ] Дуа Ліпа в сукні Burberry на церемонії вручення Букерівської премії

Заради церемонії вона одяглася в стильну оксамитову сукню з останньої колекції Burberry, яку вже прозвали "пуховиком" через її оригінальний фасон.

Образ вона доповнила довгими мереживними рукавичками й діамантовими сережками, продемонструвавши справжній голлівудський шик у сучасній інтерпретації.

Над вечірнім образом Дуа Ліпи попрацював стиліст Лоренцо Посокко, який працював із нею останні кілька років.

[ + – ] Дуа Ліпа в сукні Burberry

Ліпа відома своїм почуттям стилю в одязі. Вона віддає перевагу одягу та речам, які мають футуристичний вигляд, що відповідає її химерній естетиці. Що стосується взуття, то виконавиця тяжіє до яскравого та ретро-стилю від Mach & Mach, Bottega Veneta й Prada.

Співачка також зробила собі ім'я в індустрії моди, дебютувавши на подіумі в італійському показі люксового лейбла Versace. Вона також знімалася в рекламних кампаніях таких брендів як Pepe Jeans і Puma.

Королева-консорт Камілла, нагадаємо, також мала приголомшливий вигляд у мереживній чорній сукні та стриманих діамантових прикрасах.

[ + – ] Королева-консорт Камілла вручила нагороду переможцю Букерівської премії

Камілла приїхала, щоб зустрітися з авторами, які увійшли в шорт-листу, і вручити нагороду переможцю. Ним став Шехан Карунатілака, а перемогу йому принесла книга "Сім Місяців Маалі Алмейди".

Раніше в мережі показали обстановку Кларенс-хаусу, лондонської резиденції короля Карла та Камілли. Вони настільки люблять цей будинок, що навіть після коронації не збираються переселятися у величезний і помпезний Букінгемський палац.