Антикваріат, сімейні фото та дрібнички. У мережі показали обстановку будинку короля Карла ІІІ

Уже відомо, що король з дружиною намагатимуться рідше бувати в Букінгемському палаці та залишаться в Кларенс-хаусі.

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Коронація короля Карла III відбудеться наступного року, але навіть після неї, як стало відомо, він, і його дружина королева-консорт Камілла уникатимуть Букінгемського палацу на користь своєї лондонської резиденції — Кларенс-хаус. Про це пише Daily Mail.

Кларенс-хаус був будинком для Карла та Камілли з 2003 року, коли вони переїхали туди після смерті королеви-матері. І весь цей час вони облаштовували резиденцію з коханням. І незважаючи на те, що кілька кімнат на першому поверсі відкриті для екскурсій, мабуть, королю та королеві-консорту не хочеться їхати із затишного маєтка із садом у величезний палац.

Журналісти вивчили фото Кларенс-хауса, щоб оцінити обстановку. З'ясувалося, що лондонська резиденція принца-спадкоємця, а тепер уже короля, сповнена як безцінних антикварних дрібниць, так і сентиментальних дрібничок.

[ + – ] Кларенс-хаус — резиденція короля Карла та Камілли Фото: Getty Images

Король Карл ріс у Кларенс-Хаусі до того, як його мати стала королевою в 1953 році, повернувся в маєток у 2003 році, після смерті своєї бабусі, і поставив за мету зробити його максимально затишним.

Так, стіни лондонської резиденції прикрашають численні портрети членів королівської родини, кімнати обставлені антикварними меблями, а затишок привносять старовинні порцелянові дрібнички та китайські вази.

[ + – ] Королева-консорт Камілла на фоні вітрини з порцеляни колекції Фото: Clarence House/Instagram

Утім, є тут і сентиментальні сімейні реліквії, на кшталт порцелянових півників, що колись належали королеві Марії, і які успадкувала королева Єлизавета після її смерті.

П'ять кімнат на першому поверсі можна відвідати у літні місяці, коли пара їде у відпустку, а верхні поверхи завжди залишаються закритими. Тож як виглядають особисті апартаменти Карла та Камілли — знають тільки вони самі та їхні гості.

Найвідомішою кімнатою Кларенс-хауса є Ранкова кімната, тут знімали сімейні фото після хрестин принців Джорджа (2013) та Луї (2018). Раніше вона мала назву Зал для сніданків, а тепер тут можна побачити виставку сімейних знімків та портретів.

[ + – ] Ранкова кімната – найпопулярніша кімната Кларенс-хауса

До речі, тут є навіть портрет короля Нідерландів Віллема-Олександра. І фото з хрестин Арчі, первістка принца Гаррі та Меган Маркл.

Тут чимало меблів із Букінгемського палацу, наприклад, безцінне крісло-бержер Томаса Чіппендейла, датоване приблизно 1773 роком.

Саме тут нещодавно фотографувалася Камілла з колекцією ведмедиків Паддінгтонів, залишених на згадку про королеву Єлизавету.

Ще одна відома кімната Кларенс-хауса — це Бібліотека, де Карл і Камілла приймають офіційних гостей та яку можуть відвідати туристи влітку.

[ + – ] Бібліотека – кімната, де приймають гостей Фото: Clarence House/Instagram

Королева-мати, яка мешкала у Кларенс-Хаусі майже п'ять десятиліть, використала бібліотеку для сімейних вечерь.

Кімната наповнена королівськими скарбами, починаючи від портрета королеви Анни (1665-1714) до багато прикрашених канделябрів.

Кімната Ланкастера зі смугастими меблями використовується як неофіційна приймальня.

[ + – ] Кімната Ланкастера Фото: Clarence House/Instagram

Також на екскурсії туристи можуть відвідати їдальню та Садову кімнату — найкрасивішу в маєтку, де приймають високопоставлених гостей. Вона прикрашена дорогоцінними гобеленами та сімейними портретами.

[ + – ] Сімейні фото в Ранковій кімнаті Фото: Clarence House/Instagram

З її вікон відкривається вид на лавандовий сад, який виростив сам король, котрий цікавиться ботанікою.

Цікаво, але кілька років тому, коли Кларенс-хаус ремонтували, король Карл, тоді ще принц Чарльз, виділив майже два мільйони фунтів із власного статку, щоб облаштувати маєток та особливо дві кімнати, які є власними покоями Камілли.

Нагадаємо, раніше король заявляв, що хоч Букінгемський палац, Віндзорський замок, Балморал, Сандрінгем і Кларенс-Хаус залишаться королівськими будинками, але відповідно до планів публіка матиме ширший доступ.