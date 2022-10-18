Антиквариат, семейные фото и безделушки. В Сети показали обстановку дома короля Карла III

Уже известно, что король с супругой постараются пореже бывать в Букингемском дворце и останутся в Кларенс-хаусе.

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Коронация короля Карла III состоится в следующем году, но даже после нее, как стало известно, он, и его супруга королева-консорт Камилла будут избегать Букингемского дворца в пользу своей лондонской резиденции – Кларенс-хаус. Об этом пишет Daily Mail.

Кларенс-хаус был домом для Карла и Камиллы с 2003 года, когда они переехали туда после смерти королевы-матери. И все это время они обустраивали резиденцию с любовью. И не смотря на то, что несколько комнат на первом этаже открыты для экскурсий, видимо, королю и королеве-консорту не хочется уезжать из уютного особняка с садом в огромный дворец.

Журналисты изучили фото Кларенс-хауса, чтобы оценить обстановку. Оказалось, что лондонская резиденция принца-наследника, а теперь уже короля, наполнена, как бесценными антикварными вещицами, так и сентиментальными безделушками.

[ + – ] Кларенс-хаус - резиденция короля Карла и Камиллы Фото: Getty Images

Король Карл рос в Кларенс-Хаусе до того, как его мать стала королевой в 1953 году, вернулся в особняк в 2003 году, после смерти своей бабушки, и поставил целью сделать его максимально уютным.

Так, стены лондонской резиденции украшают многочисленные портреты членов королевской семьи, комнаты обставлены антикварной мебелью, а уют привносят старинные фарфоровые безделушки и китайские вазы.

[ + – ] Королева-консорт Камилла на фоне витрины с коллекцией фарфора Фото: Clarence House/Instagram

Впрочем, есть тут и сентиментальные семейные реликвии, вроде фарфоровых петушков, которые когда-то принадлежали королеве Марии, и которые унаследовала королева Елизавета после ее смерти.

Пять комнат на первом этаже можно посетить в летние месяцы, когда пара уезжает в отпуск, а верхние этажи всегда остаются закрытыми. Так что как выглядят личные апартаменты Карла и Камиллы – знают только они сами и их гости.

Самой известной комнатой Кларенс-хауса является Утренняя комната, здесь снимали семейные фото после крестин принцев Джорджа (2013) и Луи (2018). Ранее она называлась Зал для завтраков, а теперь здесь можно увидеть выставку семейных снимков и портретов.

[ + – ] Утренняя комната - самая популярная комната Кларенс-хауса

К слову, тут имеется даже портрет короля Нидерландов Виллема-Александра. И фотография с крестин Арчи, первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Здесь немало мебели из Букингемского дворца, например бесценное кресло-бержер Томаса Чиппендейла, датируемое примерно 1773 годом.

Именно здесь недавно фотографировалась Камилла с коллекцией мишек Паддингтонов, оставленных в память о королеве Елизавете.

Еще одна известная комната Кларенс-хауса – это Библиотека, где Карл и Камилла принимают официальных гостей и которую могут посетить туристы летом.

[ + – ] Библиотека - комната, где принимают гостей Фото: Clarence House/Instagram

Королева-мать, которая жила в Кларенс-Хаусе почти пять десятилетий, использовала библиотеку для семейных ужинов.

Комната наполнена королевскими сокровищами, начиная от портрета королевы Анны (1665-1714) до богато украшенных канделябров.

Комната Ланкастера с полосатой мебелью используется в качестве неофициальной приемной.

[ + – ] Комната Ланкастера Фото: Clarence House/Instagram

Также на экскурсии туристы могут посетить столовую и Садовую комнату – самую красивую в особняке, где принимают высокопоставленных гостей. Она украшена драгоценными гобеленами и семейными портретами.

[ + – ] Семейные фото в Утренней комнате Фото: Clarence House/Instagram

Из ее окон открывается вид на лавандовый сад, который вырастил сам король, интересующийся ботаникой.

Интересно, но несколько лет назад, когда Кларенс-хаус ремонтировали, король Карл, тогда еще принц Чарльз, выделил почти два миллиона фунтов из собственного состояния, чтобы обустроить особняк и особенно две комнаты, которые являются личными покоями Камиллы.

Напомним, ранее король заявлял, что хоть Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, Сандрингем и Кларенс-Хаус останутся королевскими домами, но в соответствии с планами публика будет иметь более широкий доступ.