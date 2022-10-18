Мереживна сукня й діаманти: королева Камілла відвідала літературну премію

Королева приїхала на церемонію разом зі своєю молодшою сестрою.

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75-річна королева-консорт Камілла разом зі своєю 73-річною сестрою Аннабель Елліот відвідали церемонію вручення Букерівської премії. Сестри рідко з'являються на публіці разом, тому кожен їхній вихід привертає особливу увагу, пише Hello.

У лондонському Round House королева з'явилася в чорній мереживній коктейльній сукні від Fiona Clare, а як прикраси вибрала діамантові сережки від Van Cleef & Arpels.

Аннабель одягла чорний штанний костюм, поєднавши його з білою сорочкою.

[ + – ] Королева-консорт Камілла та її сестра Аннабель Елліот (ззаду праворуч) Фото: татуировки

На захід королева-консорт приїхала, щоб зустрітися з авторами, які увійшли в шорт-лист, і вручити нагороду переможцю. Ним став Шехан Карунатілака, а перемогу йому принесла книга "Сім Місяців Маалі Алмейди".

Камілла поспілкувалася з відомою співачкою Дуа Ліпою. Знаменитість виступила на церемонії та розповіла, що дуже любить читати. Під час розмови з королевою співачка говорила, що не планує співати, проте згодом виконала вітальну пісню з нагоди дня народження автору Алану Гарнер, включеному до шорт-листа, якому виповнилося 88 років.

За словами секретарки Фонду Букерівської премії Єви Сміт, Камілла любить цей захід і щиро цікавиться авторами:

"Їй подобається бути тут. Я думаю, що це одна з тих речей, де, незважаючи на очевидну формальність, є також певний ступінь неформальності, який вона справді цінує".

Востаннє Камілла була на аналогічній церемонії у 2019 році.

Раніше ми писали про те, що Камілла показала десятки плюшевих ведмедиків, яких залишали шанувальники разом із букетами та зворушливими записками після смерті королеви Єлизавети II.