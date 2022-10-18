Кружевное платье и бриллианты: королева Камилла посетила литературную премию

Королева приехала на церемонию вместе со своей младшей сестрой.

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75-летняя королева-консорт Камилла вместе со своей 73-летней сестрой Аннабель Эллиот посетили церемонию вручения Букеровской премии. Сестры редко появляются на публике вместе, поэтому каждый их выход привлекает повышенное внимание, пишет Hello.

В лондонском Round House королева появилась в черном кружевном коктейльном платье от Fiona Clare, а в качестве украшений выбрала бриллиантовые серьги от Van Cleef & Arpels.

Аннабель надела черный брючный костюм, сочетав ее с белоснежной рубашкой.

[ + – ] Королева-консорт Камилла и ее сестра Аннабель Эллиот (сзади справа) Фото: Getty

На мероприятие королева-консорт приехала, чтобы встретиться с авторами, вошедшими в шорт-лист, и вручить награду победителю. Им стал Шехан Карунатилака, а победу ему принесла книга "Семь лун Маали Алмейды".

Камилла пообщалась с известной певицей Дуа Липой. Знаменитость выступила на церемонии и рассказала, что очень любит читать. Во время разговора с королевой певица говорила, что не планирует петь, однако затем исполнила поздравительную песню по случаю дня рождения автору Алану Гарнер, включенному в шорт-лист, которому исполнилось 88 лет.

По словам секретаря Фонда Букеровской премии Евы Смит, Камилла любит это мероприятие и искренне интересуется авторами:

"Ей нравится быть здесь. Я думаю, что это одна из тех вещей, где, несмотря на очевидную формальность, есть также определенная степень неформальности, которую она действительно ценит".

В последний раз Камилла была на аналогичной церемонии в 2019 году.

Ранее мы писали о том, что Камилла показала десятки плюшевых мишек, которых оставляли поклонники вместе с букетами и трогательными записками после смерти королевы Елизаветы II.