Королева-консорт Камилла показала мишек Паддингтонов, которых оставили в память о Елизавете

Теперь десятки игрушек отправятся детям, которых опекает фонд Камиллы.

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Королева-консорт Камилла показала десятки плюшевых мишек, которых оставляли поклонники вместе с букетами и трогательными записками после смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь всех мишек собрали, привели в надлежащий вид и они послужат доброму делу. Их отдадут на благотворительность – в фонд королевы-консорта Камиллы, который поддерживает уязвимых детей.

Сотни мишек Паддингтонов были оставлены вместе с букетами и записками у Букингемского дворца после смерти королевы Елизаветы.

Многие стали ассоциировать персонажа детского фильма с королевой после того, как к Платиновому юбилею монарха был снят трогательный ролик в котором Елизавета и Паддингтон встретились за чашкой чая.

[ + – ] Принцы Уильям и Гарри с женами у ворот Букингемского дворца Фото: Getty Images

Ролик открыл серию сюжетов BBC, посвященную ее 70-летию на троне. И стал очень популярен.

[ + – ] Ролик с королевой и мишкой Паддингтоном

Принц Уильям признался, что был растроган до слез, когда увидел плюшевых мишек у ворот Букингемского дворца и пообещал, что о них "обязательно позаботятся".

Прошлым вечером представитель Букингемского дворца заявил, что всех мишек собрали и сейчас они находятся в Букингемском дворце, Кларенс-Хаусе и в питомнике Королевских парков в Гайд-парке.

[ + – ] Мишек приносили вместе с букетами

Их почистят, постирают и передадут в детский фонд Барнардо.

Королева была покровительницей этой благотворительной организации с 1983 по 2016 год, прежде чем передать управление им герцогине Камилле, которая уже была его главой.

Надо отметить, что фото Камиллы с плюшевыми мишками было сделано на прошлой неделе, 13 октября, через 64 года после того, как была опубликована первая книга Майкла Бонда о Паддингтоне.

В нем рассказывалось о том, как медведь из Перу был взят под опеку семьей Браун, которая нашла его на лондонской станции, носящей его имя, с потрепанным чемоданом и в синем пальто с запиской "Пожалуйста, присмотрите за этим медведем".

Исполнительный директор фонда Barnardo Линн Перри сказала: "Ее Величество покровительствовала фонду более 30 лет, и для нас большая честь иметь возможность подарить дом мишкам, которые люди оставили в память о ней".

[ + – ] Королева-консорт Камилла с мишками Паддингтонами Фото: The Royal Family

"Мы обещаем заботиться об этих мишках, которые будут любимы и принесут радость детям, которых мы поддерживаем. Мы невероятно благодарны королеве-консорту за ее поддержку", — сказала Линн.

Напомним, после смерти королевы Елизаветы плюшевые мишки Паддингтоны стали одним из самых популярных сувениров. Их раскупили за считанные часы.