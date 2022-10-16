Королева-консорт Камілла показала ведмедиків Паддінгтонів, яких залишили на згадку про Єлизавету
Тепер десятки іграшок вирушать дітям, якими опікується фонд Камілли.
Королева-консорт Камілла показала десятки плюшевих ведмедиків, яких залишали шанувальники разом із букетами та зворушливими записками після смерті королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.
Тепер усіх ведмедиків зібрали, привели у належний вигляд і вони послужать добрій справі. Їх віддадуть на благодійність — у фонд королеви-консорта Камілли, що підтримує вразливих дітей.
Сотні ведмедиків Паддінгтонів залишиил разом із букетами та записками біля Букінгемського палацу після смерті королеви Єлизавети.
Багато хто став асоціювати персонажа дитячого фільму з королевою після того, як до Платинового ювілею монарха було знято зворушливий ролик, в якому Єлизавета і Паддінгтон зустрілися за чашкою чаю.
Ролик відкрив серію сюжетів ВВС, присвячену її 70-річчю на троні. І став дуже популярним.
Принц Вільям зізнався, що був зворушений до сліз, коли побачив плюшевих ведмедиків біля воріт Букінгемського палацу і пообіцяв, що про них обов'язково подбають.
Минулого вечора представник Букінгемського палацу заявив, що всіх ведмедиків зібрали і зараз вони знаходяться в Букінгемському палаці, Кларенс-Хаусі та в розпліднику Королівських парків у Гайд-парку.
Їх почистять, виперуть та передадуть до дитячого фонду Барнардо.
Королева була покровителькою цієї благодійної організації з 1983 по 2016 рік, перш ніж передати управління нею герцогині Каміллі, яка вже була його головою.
Слід зазначити, що фото Камілли з плюшевими ведмедиками було зроблено минулого тижня, 13 жовтня, через 64 роки після того, як було опубліковано першу книгу Майкла Бонда про Паддінгтона.
У ній розповідалося про те, як ведмедя з Перу взяла під опіку сім'я Браун, яка знайшла його на лондонській станції, що носить його ім'я, з пошарпаною валізою і в синьому пальті із запискою "Будь ласка, пригляньте за цим ведмедем".
Виконавча директорка фонду Barnardo Лінн Перрі сказала: "Її Величність опікувалася фондом понад 30 років, і для нас велика честь мати можливість подарувати домівку ведмедикам, які люди залишили на згадку про неї".
"Ми обіцяємо дбати про цих ведмедиків, які принесуть радість дітям, яких ми підтримуємо. Ми неймовірно вдячні королеві-консорту за її підтримку", — сказала Лінн.
Нагадаємо, після смерті королеви Єлизавети плюшеві ведмедики Паддінгтони стали одним з найпопулярніших сувенірів. Їх розкупили за лічені години.