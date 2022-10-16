Королева-консорт Камілла показала ведмедиків Паддінгтонів, яких залишили на згадку про Єлизавету

Тепер десятки іграшок вирушать дітям, якими опікується фонд Камілли.

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Королева-консорт Камілла показала десятки плюшевих ведмедиків, яких залишали шанувальники разом із букетами та зворушливими записками після смерті королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.

Тепер усіх ведмедиків зібрали, привели у належний вигляд і вони послужать добрій справі. Їх віддадуть на благодійність — у фонд королеви-консорта Камілли, що підтримує вразливих дітей.

Сотні ведмедиків Паддінгтонів залишиил разом із букетами та записками біля Букінгемського палацу після смерті королеви Єлизавети.

Багато хто став асоціювати персонажа дитячого фільму з королевою після того, як до Платинового ювілею монарха було знято зворушливий ролик, в якому Єлизавета і Паддінгтон зустрілися за чашкою чаю.

[ + – ] Принци Вільям і Гаррі з дружинами біля воріт Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Ролик відкрив серію сюжетів ВВС, присвячену її 70-річчю на троні. І став дуже популярним.

[ + – ] Ролик з королевою та ведмедиком Паддінгтоном

Принц Вільям зізнався, що був зворушений до сліз, коли побачив плюшевих ведмедиків біля воріт Букінгемського палацу і пообіцяв, що про них обов'язково подбають.

Минулого вечора представник Букінгемського палацу заявив, що всіх ведмедиків зібрали і зараз вони знаходяться в Букінгемському палаці, Кларенс-Хаусі та в розпліднику Королівських парків у Гайд-парку.

[ + – ] Ведмедиків приносили разом із букетами

Їх почистять, виперуть та передадуть до дитячого фонду Барнардо.

Королева була покровителькою цієї благодійної організації з 1983 по 2016 рік, перш ніж передати управління нею герцогині Каміллі, яка вже була його головою.

Слід зазначити, що фото Камілли з плюшевими ведмедиками було зроблено минулого тижня, 13 жовтня, через 64 роки після того, як було опубліковано першу книгу Майкла Бонда про Паддінгтона.

У ній розповідалося про те, як ведмедя з Перу взяла під опіку сім'я Браун, яка знайшла його на лондонській станції, що носить його ім'я, з пошарпаною валізою і в синьому пальті із запискою "Будь ласка, пригляньте за цим ведмедем".

Виконавча директорка фонду Barnardo Лінн Перрі сказала: "Її Величність опікувалася фондом понад 30 років, і для нас велика честь мати можливість подарувати домівку ведмедикам, які люди залишили на згадку про неї".

[ + – ] Королева-консорт Камілла з ведмедиками Паддінгтонами Фото: The Royal Family

"Ми обіцяємо дбати про цих ведмедиків, які принесуть радість дітям, яких ми підтримуємо. Ми неймовірно вдячні королеві-консорту за її підтримку", — сказала Лінн.

Нагадаємо, після смерті королеви Єлизавети плюшеві ведмедики Паддінгтони стали одним з найпопулярніших сувенірів. Їх розкупили за лічені години.