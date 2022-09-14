Після смерті королеви Єлизавети II у Британії розкуповують пам'ятні чашки, монети та ведмедиків Паддінгтонів

Запити в Google "Королівські реліквії" злетіли на 100%.

Related video

По всьому світу шанувальники королеви Єлизавети II та колекціонери відкрили справжнє полювання за сувенірами, присвяченими покійному монарху. Про це пише Daily Mail.

Особливо цінуються сувеніри, випущені до Платинового ювілею королеви: чашки та монети. Особливо монети, на яких красується автограф королеви.

Також популярні чашки з написом "Боже, бережи королеву", ціни на них зросли вчетверо. Нещодавно таку чашку продали за 104 фунти на онлайн-аукціоні.

[ + – ] Чашка, випущена до Платинового ювілею королеви Фото: Скриншот

Сайт Королівського монетного двору не витримав напливу відвідувачів і "падав" уже кілька разів. Минулого тижня в онлайн-черзі стояло майже сім тисяч покупців. І монета номіналом 5 фунтів, присвячена 70-річному правлінню королеви, яка раніше коштувала 13 фунтів стерлінгів, була розпродана минулої ночі.

Також розкупили золоті п'ятифунтовики, вартістю 375 фунтів стерлінгів, викарбувані у 2005 році на честь 200-річчя Трафальгарської битви.

Злетіли продажі й плюшевих ведмедиків. Йдеться про ведмедика Паддінгтона, який з'являвся в рекламному ролику разом із королевою і пив із нею чай із сендвічами.

[ + – ] Ведмедик Паддінгтон Фото: Скриншот

Популярний герой дитячих фільмів став неймовірно популярним після того, як люди у скорботі почали залишати іграшки разом із квітами біля Букінгемського палацу. І в Мережі з'явилися зворушливі малюнки, що зображують королеву, що йде разом із ведмедиком.

Також у колекціонерів триває полювання за популярними газетами та журналами, які вийшли із повідомленнями про смерть королеви. Особливо цінується Daily Mail. Наразі одна газета продається за майже сто фунтів.

[ + – ] Обкладинки британських газет, які повідомляють про смерть монархині Фото: Скриншот

Неймовірно зросли в ціні ляльки Барбі, випущені на честь Платинового ювілею королеви. Одну таку ляльку-королеву продали на eBay за ціною 4995 фунтів стерлінгів на початку цього тижня.

Втім, інвестори вважають, що не всі королівські реліквії — цінні і зростатимуть у ціні. Лаура Сутер, голова відділу особистих фінансів в інвестиційній компанії AJ Bell, каже: "Якщо хтось зараз скуповує королівські реліквії виключно з метою отримання прибутку, їм слід діяти з обережністю. Немає гарантії, що всі предмети зростуть у ціні, і дуже складно передбачити, що значно зросте у ціні, а що подешевшає”.

Сайти продажів, такі як eBay та Gumtree, завалені посудом, носовими хустками та брошками, присвяченими королівським подіям.

Під час Платинового ювілею цього року на сувеніри було витрачено 281 мільйон фунтів стерлінгів.

Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop

Але аукціоністи зазначають, що ексклюзивні та особисті речі, звичайно, цінуються дорожче за масові сувеніри. Особливо це стосується листів та листівок, які королева підписувала рідним, друзям та співробітникам. Якщо підпис "Лілібет" — це особливо цінний екземпляр, адже послання дуже особисте. Але цінуються послання королеви, написані до 1960 року, потім вона часто не розписувалася особисто, а залишала підпис-печатку.

Особистий автограф королеви особливо цінується, тому що членам королівської родини заборонено роздавати автографи, як кінозіркам, тому колекціонерам доводиться полювати за особистою кореспонденцією.

Є й масові сувеніри, які все ж таки виявилися цінними. Виробник кераміки Royal Doulton виготовив близько 1000 "чашок для закоханих" обмеженим тиражем для ознаменування коронації королеви Єлизавети в 1953 році. Вони коштували по 20 фунтів кожна. Нині їх продають за 400 фунтів.