Королева Єлизавета до 70-річчя на троні випустить колекцію пурпурових сувенірів

Шанувальники Її Величності зможуть придбати посуд з кістяної порцеляни, ложечки або банку для печива

Фонд королівських колекцій офіційно оголосив про те, що в продаж надійшли сувеніри, випущені до Платинового ювілею королеви. Платиновий ювілей Єлизавети II відзначатиметься в червні 2022 року на ознаменування 70-річчя сходження королеви на престол. Нагадаємо, це сталося 6 лютого 1952 року, а коронація — 2 червня 1953 року. Про це пише Royal Collection Shop.

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Британська влада запланувала з нагоди королівського ювілею додаткові банківські канікули. Військовослужбовцям та цивільним чиновникам вручать спеціальні платинові медалі. Уряд уже пообіцяв британцям "чудове шоу", подробиці якого поки що тримають у секреті.

[ + – ] Коронація Єлизавети II в 1953 році

Якщо королева залишиться на троні до 6 лютого 2022, вона стане першим британським монархом, який дожив до платинового ювілею.

Уже було запущено кампанію під назвою "Зелений балдахін королеви". Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав усіх британців зробити Єлизаветі подарунок – посадити дерево.

Але тепер шанувальники королеви можуть отримати й більш матеріальне нагадування про свято.

У продаж надійшли спеціальні сувеніри, випущені обмеженим тиражем. Фірмовий колір сувенірів – пурпурово-фіолетовий. Творці надихалися кольором коронаційної мантії Єлизавети.

[ + – ] Пам'ятна тарілка Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Ялинкова іграшка Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Набір ложечок Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Кухонний рушник Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Годинник Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Ялинкова іграшка Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Кришталева склянка Фото: Royal Collection Shop

Набір сувенірів, створений Royal Collection Trust, уже представлений на сайті і включає колекцію кістяної порцеляни, створеної за 250-річною технологією в Сток-он-Трент, бляшанку коробку з печивом, шоколадку у фірмовій обгортці, набір ложечок, ялинкові іграшки, кришталеву склянку, кухонний рушник та багато іншого.

Найдешевший сувенір – це банка пісочного печива за 2.95 фунтів стерлінгів, а найдорожчий – це порцелянова тарілка, випущена обмеженим тиражем за 150 фунтів стерлінгів.

Також охочі можуть придбати пам'ятний фотоальбом за 19.25 фунтів.

Усі пам'ятні штучки прикрашені гербами, золотом та написом "Платиновий ювілей".