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Королева Елизавета к 70-летию на троне выпустит коллекцию пурпурных сувениров

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Фото: Getty Images

Поклонники Ее Величества смогут приобрести посуду из костяного фарфора, ложечки или банку для печенья

Фонд королевский коллекций официально объявил о том, что в продажу поступили сувениры, выпущенные к Платиновому юбилею королевы. Платиновый юбилей Елизаветы II будет отмечаться в июне 2022 года в ознаменование 70-летия восшествия королевы на престол. Напомним, произошло это 6 февраля 1952 года, а коронация — 2 июня 1953 года. Об этом пишет Royal Collection Shop.

Британские власти запланировали по случаю королевского юбилея дополнительные банковские каникулы. Военнослужащим и гражданским чиновникам вручат специальные платиновые медали. Правительство уже пообещало британцам "восхитительное шоу", подробности которого пока держат в секрете.

Коронация Елизаветы II в 1953 году

Если королева останется на троне до 6 февраля 2022 года, она станет первым британским монархом, дожившим до платинового юбилея.

Уже была запущена кампания под названием "Зеленый балдахин королевы". Премьер-министр Борис Джонсон призвал всех британцев сделать Елизавете подарок — посадить дерево.

Но теперь поклонники королевы могут получить и более материальное напоминание о празднике.

В продажу поступили специальные сувениры, выпущенные ограниченным тиражом. Фирменный цвет сувениров – пурпурно-фиолетовый. Создатели вдохновлялись цветом коронационной мантии Елизаветы.

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Памятная тарелка
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Елочная игрушка
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Набор ложечек
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Кухонное полотенце
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Часы
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Елочная игрушка
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
Хрустальный стакан
Фото: Royal Collection Shop
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета
сувенир, платиновый юбилей, елизавета 2, королева елизавета

Набор сувениров, созданный Royal Collection Trust, уже представлен на сайте и включает в себя коллекцию костяного фарфора, созданного по 250-летней технологии в Сток-он-Трент, жестяную коробку с печеньем, шоколадку в фирменной обертке, набор ложечек, елочные игрушки, хрустальный стакан, кухонное полотенце и многое другое.

Самый дешевый сувенир – это банка песочного печенья за 2.95 фунтов стерлингов, а самый дорогой – это фарфоровая тарелка, выпущенная ограниченным тиражом за 150 фунтов стерлингов.

Также желающие могут приобрести памятный фотоальбом за 19.25 фунтов.

Все памятные вещицы украшены гербами, золотом и надписью "Платиновый юбилей".