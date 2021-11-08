Королева Елизавета к 70-летию на троне выпустит коллекцию пурпурных сувениров

Поклонники Ее Величества смогут приобрести посуду из костяного фарфора, ложечки или банку для печенья

Фонд королевский коллекций официально объявил о том, что в продажу поступили сувениры, выпущенные к Платиновому юбилею королевы. Платиновый юбилей Елизаветы II будет отмечаться в июне 2022 года в ознаменование 70-летия восшествия королевы на престол. Напомним, произошло это 6 февраля 1952 года, а коронация — 2 июня 1953 года. Об этом пишет Royal Collection Shop.

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Британские власти запланировали по случаю королевского юбилея дополнительные банковские каникулы. Военнослужащим и гражданским чиновникам вручат специальные платиновые медали. Правительство уже пообещало британцам "восхитительное шоу", подробности которого пока держат в секрете.

[ + – ] Коронация Елизаветы II в 1953 году

Если королева останется на троне до 6 февраля 2022 года, она станет первым британским монархом, дожившим до платинового юбилея.

Уже была запущена кампания под названием "Зеленый балдахин королевы". Премьер-министр Борис Джонсон призвал всех британцев сделать Елизавете подарок — посадить дерево.

Но теперь поклонники королевы могут получить и более материальное напоминание о празднике.

В продажу поступили специальные сувениры, выпущенные ограниченным тиражом. Фирменный цвет сувениров – пурпурно-фиолетовый. Создатели вдохновлялись цветом коронационной мантии Елизаветы.

[ + – ] Памятная тарелка Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Елочная игрушка Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Набор ложечек Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Кухонное полотенце Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Часы Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Елочная игрушка Фото: Royal Collection Shop [ + – ] Хрустальный стакан Фото: Royal Collection Shop

Набор сувениров, созданный Royal Collection Trust, уже представлен на сайте и включает в себя коллекцию костяного фарфора, созданного по 250-летней технологии в Сток-он-Трент, жестяную коробку с печеньем, шоколадку в фирменной обертке, набор ложечек, елочные игрушки, хрустальный стакан, кухонное полотенце и многое другое.

Самый дешевый сувенир – это банка песочного печенья за 2.95 фунтов стерлингов, а самый дорогой – это фарфоровая тарелка, выпущенная ограниченным тиражом за 150 фунтов стерлингов.

Также желающие могут приобрести памятный фотоальбом за 19.25 фунтов.

Все памятные вещицы украшены гербами, золотом и надписью "Платиновый юбилей".