Дуа Липа продемонстрировала идеальное черное платье (фото)

Артистка добавила к своему элегантному образу интересную деталь.

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27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальное черное платье для осени 2022. Снимками в новом элегантном аутфите звезда сцены косовского происхождения поделилась на своей Instagram-странице с более чем 87 млн подписчиков.

Знаменитость посетила мероприятие Vogue Forces Of Fashion, организованное британским глянцем. В частности, Дуа Липа пообщалась со своим другом и главным редактором Vogue Britain Эдвардом Эннинфулом.

Для выхода в свет и нового интервью артистка выбрала классическое черное платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины. Платье Дуа Липы имело несколько интересных деталей. Во-первых, открытые плечи и декольте. Во-вторых, певица добавила к нему классические штаны. Поэтому осенью или зимой можно смело продолжать носить платья, не опасаясь холодов.

Волосы знаменитости были накручены легкими локонами, а к аутфиту Липа добавила многочисленные украшения, трендовые прозрачные перчатки и темные туфли на каблуке.

[ + – ] Дуа Липа

"Vogue Forces Of Fashion — в разговоре с моим дорогим другом @edward_enninful 🖤 спасибо, что вы есть у меня", — подписала карусель фото и видео Дуа Липа.

Напомним, 27-летняя Дуа Липа показала удачный образ для вечеринок осенью 2022.

Также Фокус писал о другом варианте классического черного платья, который накануне продемонстрировала возлюбленная Джейсона Стейтема Роузи Хантингтон-Уайтли.