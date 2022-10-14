Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальное черное платье (фото)
Молодая мама вышла на публику в элегантном наряде.
35-летняя британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальное черное платье. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама вышла в свет в элегантном и стильном образе. В столице Великобритании звезда подиумов и соцсетей продемонстрировала черное приталенное платье, состоявшее из кожаного корсета с глубоким декольте и юбки в пол. На ногах возлюбленной актера Джейсона Стейтема были черные босоножки на высокой платформе.
Волосы Роузи оставила распущенными, а к вечернему аутфиту добавила элегантные украшения, темный пиджак и сумочку в тон основного наряда.
В феврале 2022 Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь Изабелла. После вторых родов модель и бывший ангел VS стали реже появляться на просторах соцсетей и на публике.
Кроме дочери, супруги воспитывают 5-летнего сына Джека Оскара.
Отметим, что похожий кожаный корсет стоит 990 фунтов стерлингов (свыше 41 тысячи гривен), а юбку макси можно приобрести за 531 фунт стерлингов (около 22 тысяч гривен).
Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли впервые после рождения дочери снялась в нижнем белье.
Также Фокус писал о кадрах новорожденной дочери Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли.