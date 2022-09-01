Роузи Хантингтон-Уайтли показала младшую дочь Джейсона Стейтема (фото)

Девочка родилась в феврале 2022.

35-летняя английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в бикини через полгода после рождения второго ребенка и показала младшую дочь Джейсона Стейтема. Снимками из семейного отдыха звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.

Жена 55-летнего актера Джейсона Стейтема отправилась в последние дни лета 2022 на испанскую Ибицу и греческий остров Схинусса. В течение августовского отдыха молодая мама продемонстрировала ряд стильных пляжных аутфитов, которые стоит взять себе на вооружение для лета 2023 года. В частности Роузи Хантингтон-Вайтли примерила сплошной синий купальник Hunza G, дополнив образ леопардовыми очками.

Также "ангел" Victoria's Secret демонстрировала своим 16,1 млн подписчиков мятный вариант купальника, дополнив его белой рубашкой и массивными черными очками.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли

"Лето любви", — подписала карусель фото с отдыха возлюбленная Джейсона Стейтема.

Позже 35-летняя модель поделилась порцией свежих фото, на которых показала, как подросла их дочь Изабелла.

"Прощай, август", — написала под снимками знаменитость.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли с дочерью Изабеллой

Кроме маленькой Изабеллы, звездные супруги воспитывают 5-летнего сына Джека Оскара, родившегося в июне 2017. Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Вайтли поженились в начале 2016 года, однако громкой церемонии так и не организовали.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала свою новорожденную дочь.

Также Фокус писал об идеальном гардеробе для беременных, который демонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли.