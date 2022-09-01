Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала молодшу доньку Джейсона Стейтема (фото)

Дівчинка народилася у лютому 2022.

35-річна англійська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала фігуру в бікіні через пів року після народження другої дитини та показала молодшу доньку Джейсона Стейтема. Знімками із сімейного відпочинку зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

Дружина 55-річного актора Джейсона Стейтема відправилася в останні дні літа 2022 на іспанську Ібіцу та грецький острів Схінусса. Протягом серпневого відпочинку молода мама продемонструвала низку стильних пляжних аутфітів, які варто взяти собі на озброєння для літа 2023. Зокрема Роузі Гантінгтон-Вайтлі приміряла суцільний синій купальник Hunza G, доповнивши образ леопардовими окулярами.

Також "ангел" Victoria's Secret демонструвала своїм 16,1 млн підписників м'ятний варіант купальника, доповнивши його білою сорочкою та масивними чорними окулярами.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

"Літо любові", — підписала карусель фото з відпочинку кохана Джейсона Стейтема.

Згодом 35-річна модель поділилася порцією свіжих фото, на яких показала, як підросла їхня донька Ізабелла.

"Бувай, серпень", — написала знаменитість.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі з донькою Ізабеллою

Окрім піврічної Ізабелли, зіркове подружжя виховує 5-річного сина Оскара, який народився у червні 2017. Джейсон Стейтем та Роузі Гантінгтон-Вайтлі одружилися на початку 2016, проте гучної церемонії так і не організували.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала свою новонароджену доньку.

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