Роузи Хантингтон-Уайтли впервые после рождения дочери снялась в белье (фото)

В феврале 2022 знаменитость стала мамой во второй раз.

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35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли впервые после рождения второго ребенка снялась в нижнем белье. Снимками из новой фотосессии возлюбленная актера Джейсона Стейтема поделилась в своих соцсетях.

Бывший "ангел" Victoria's Secret снялась в рекламном кампейне бренда Marks&Spencer. Перед фотографами звезда предстала в светлом кружевном белье и с распущенными волосами.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли

"В этом году исполняется десять лет Rosie Lingerie! Чтобы отпраздновать, мы создали новую коллекцию отличных комплектов, плюс я возвращаю культовый дизайн из архива для ограниченного набора. Надеюсь, вы любите коллекцию так же, как люблю ее я. 🤍", — подписала карусель новых фото девушка Джейсона Стейтема.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли и старше ее на 20 лет английский актер Джейсон Стейтем встречаются с 2010-х. В 2017 у звездной пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022 — дочь Изабелла. После рождения второго ребенка модель редко выходит в свет и появляется на просторах соцсетей. Почти все свое время Роузи уделяет детям и возлюбленному.

[ + – ] Дочь Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала дочь Джейсона Стейтема.

Также Фокус писал о "беременной" фотосессии 35-летней Роузи Хантингтон-Уайтли.