Джейсон Стейтем поделился кадрами семейного отдыха на шикарной яхте (фото)

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли помолвлены уже 8 лет, но официально свои отношения пока не оформили. Они воспитывают сына и дочь.

Знаменитый британский актер Джейсон Стейтем 13 ноября в Instagram поделился редкими кадрами, сделанным во время спокойного семейного отдыха.

57-летний актер вместе со своей 37-летней невестой, супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли и их двумя детьми провели выходные на роскошной яхте.

На милом снимке Стейтем игриво держит свою дочь в воздухе, наслаждаясь перерывом в своем плотном графике съемок. На другой фотографии Роузи и Джейсон выглядели идеальной парой, надев одинаковые наряды на фоне красивого пейзажа. Белокурая красавица облачилась в теплую белую толстовку и белые льняные джинсы, а ее жених надел простую белую футболку и шорты.

Во время морской прогулки заботливый отец дал сыну несколько советов, сидя за штурвалом яхты. Кроме того, детям позволили заняться рыбалкой и немного поплескаться в джакузи.

Известно, что Рози и Джейсон вместе с 2009 года. Они помолвлены, но официально свои отношения влюбленные пока не оформили. В 2016 актер сделал предложение модели. Теперь они рассуждают о свадьбе и рождении третьего ребенка. Стейтем и Хантингтон-Уайтли воспитывают двоих детей: 7-летнего сына Джека Оскара и 2-летнюю дочь Изабеллу Джеймс. Свою личную жизнь пара держит подальше от внимания публики и почти не показывает детей в соцсетях.

Ранее, 25 марта, Фокус рассказывал, как Рози Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стэтхэмом наслаждаются роскошным отдыхом в Италии.