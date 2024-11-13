Джейсон Стейтем поділився кадрами сімейного відпочинку на шикарній яхті (фото)

Джейсон Стейтем і Роузі Гантінгтон-Вайтлі заручені вже 8 років, але офіційно свої стосунки поки не оформили. Вони виховують сина і доньку.

Знаменитий британський актор Джейсон Стейтем 13 листопада в Instagram поділився рідкісними кадрами, зробленими під час спокійного сімейного відпочинку.

57-річний актор разом зі своєю 37-річною нареченою, супермоделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі та їхніми двома дітьми провели вихідні на розкішній яхті.

На милому знімку Стейтем грайливо тримає свою дочку в повітрі, насолоджуючись перервою у своєму щільному графіку зйомок. На іншій світлині Роузі і Джейсон виглядали ідеальною парою, одягнувши однакове вбрання на тлі красивого пейзажу. Білява красуня вбралася в теплу білу толстовку і білі лляні джинси, а її наречений одягнув просту білу футболку і шорти.

Під час морської прогулянки турботливий батько дав синові кілька порад, сидячи за штурвалом яхти. Крім того, дітям дозволили зайнятися риболовлею і трохи поплескатися в джакузі.

Відомо, що Розі та Джейсон разом із 2009 року. Вони заручені, але офіційно свої стосунки закохані поки не оформили. У 2016 актор освідчився моделі. Тепер вони розмірковують про весілля і народження третьої дитини. Стейтем і Гантінгтон-Вайтлі виховують двох дітей: 7-річного сина Джека Оскара і 2-річну доньку Ізабеллу Джеймс. Своє особисте життя пара тримає подалі від уваги публіки і майже не показує дітей у соцмережах.

Раніше, 25 березня, Фокус розповідав, як Розі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стетхемом насолоджуються розкішним відпочинком в Італії.