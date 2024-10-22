57-летний Джейсон Стейтем планирует впервые жениться, — СМИ

Пара помолвлена уже 8 лет. Они воспитывают сына и дочь.

Related video

57-летний английский актер Джейсон Стейтем планирует жениться на 37-летней модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Об этом пишет Radar.

"Они чрезвычайно счастливы вместе. У них были свои взлеты и падения — в основном из-за того, что он был легкомысленным. Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что является невероятным партнером и отцом. Они влюблены больше, чем когда-либо", — рассказал инсайдер.

У Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема подрастают двое детей — сын Джек Оскар (2017) и дочь Изабелла, которая родилась в начале февраля 2022 года. При этом звездная пара до сих пор официально не узаконила свои отношения, о которых известно с 2010 года.

В 2016 актер сделал предложение Роузи. Теперь они рассуждают о свадьбе и рождении третьего ребенка.

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: instagram.com/rosiehw

"Шутят, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу", — добавляет источник.

Свою личную жизнь пара держит подальше от внимания публики и почти не показывает детей в соцсетях.

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала лицо дочери.

Также Фокус писал об отдыхе Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли в Италии.