Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо дочери (фото)

Джейсон Стейтем и бывший ангел VS воспитывают двух общих детей.

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35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо дочери Изабеллы. Снимком и видео звезда соцсетей поделилась в своем Instagram.

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема поделилась забавным видео, на котором полугодовалая Изабелла сидит на полу и внимательно рассматривает пиджак Роузи. В конце девочка посмотрела в камеру, и это первый случай, когда модель показала лицо своего второго ребенка в соцсетях. До этого Хантингтон-Уайтли делилась только фото и видео со спины малыша.

"Это восторг. Яблоко от яблони недалеко падает", — подписала краткое видео знаменитость.

[ + – ] Дочь Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема

Позже молодая мама показала, как ее 5-летний сын Джек Оскар держит на руках младшую сестренку и улыбается.

У Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема подрастают двое детей — сын Джек Оскар и дочь Изабелла, родившаяся в начале февраля 2022. При этом звездная пара до сих пор официально не узаконила свои отношения, о которых известно с 2010 года.

[ + – ] Дети Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли впервые после вторых родов снялась в нижнем белье.

Также Фокус писал об идеальном бежевом тренче для осени 2022, который накануне продемонстрировала 35-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли.