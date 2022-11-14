Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше показала обличчя доньки (фото)

Джейсон Стейтем та колишній ангел VS виховують двох спільних дітей.

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35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше показала обличчя доньки Ізабелли. Знімком та відео зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram.

Кохана актора Джейсона Стейтема поділилася кумедним відео, на якому кількамісячна дитина сидить на підлозі та уважно розглядає піджак Роузі. У кінці дівчинка подивилася у камеру, і це перший випадок, коли модель показала обличчя своєї другої дитини у соцмережах. До цього Гантінгтон-Вайтлі ділилася фото та відео зі спини малюка.

"Це захват. Яблуко від яблуні недалеко падає", — підписала коротке відео знаменитість.

[ + – ] Донька Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема

Згодом молода мама показала, як її 5-річний син Джек Оскар тримає на руках меншу сестричку та посміхається.

У Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема підростають двоє дітей — син Джек Оскар та донька Ізабелла, яка народилася на початку лютого 2022. При цьому зіркова пара досі офіційно не узаконила свої стосунки, про які відомо з 2010 року.

[ + – ] Діти Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше після других пологів знялася у спідній білизні.

Також Фокус писав про ідеальний бежевий тренч для осені 2022, який напередодні продемонструвала 35-річна Роузі Гантінгтон-Вайтлі.