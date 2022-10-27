Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала ідеальний бежевий тренч (фото)

Ціна верхнього одягу становить понад 68 тисяч гривень.

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35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала ідеальний бежевий тренч на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Молода мама напередодні сходила на вечерю зі своїми друзями у Лондоні. Дівчина Джейсона Стейтема продемонструвала стильний та по-справжньому осінній образ під час виходу у світ у столиці Великобританії.

Колишній ангел VS продемонструвала темно-сині класичні штани та білий джемпер, які поєднала з розкішним бежевим тренчем від Kassl.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі додала до свого шикарного осіннього ансамблю червону сумочку Plisse Brick вартістю 2840 фунтів стерлінгів (близько 122 тисяч грн) від Bottega Veneta.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі у Лондоні

Зазначимо, що тренч Роузі Гантінгтон-Вайтлі коштує 1583 фунти стерлінгів (понад 68 тисяч гривень).

У лютому 2022 35-річна модель та знаменитий актор вдруге стали батьками. У зіркової пари народилася донька Ізабелла. До цього вони вже виховували сина Джека Оскара, який народився у 2017. Попри це, Стейтем та Гантінгтон-Вайтлі досі не уклали офіційний шлюб.

Нагадаємо, 35-річна кохана Джейсона Стейтема вперше після народження другої дитини знялася в спідній білизні.

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню, яку напередодні продемонструвала Роузі Гантінгтон-Вайтлі.