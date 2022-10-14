Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

Молода мама вийшла на публіку в елегантному наряді.

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35-річна британська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала ідеальну чорну сукню. Про це пише Daily Mail.

Молода мама вийшла у світ в елегантному та стильному образі. У столиці Великобританії зірка подіумів та соцмереж продемонструвала чорну приталену сукню, яка складалася зі шкіряного корсету з глибоким декольте та спідниці в підлогу. На ногах коханої актора Джейсона Стейтема були чорні босоніжки на високій платформі.

Волосся Роузі залишила розпущеним, а до вечірнього аутфіту додала елегантні прикраси, темний піджак та сумочку в тон основного наряду.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

У лютому 2022 Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем вдруге стали батьками. У зіркової пари народилася донька Ізабелла. Після других пологів модель та колишній ангел VS стала рідше з'являтися на просторах соцмереж.

Окрім доньки, подружжя виховує 5-річного сина Джека Оскара.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, що схожий шкіряний корсет коштує 990 фунтів стерлінгів (понад 41 тисячу гривень), а спідницю максі можна придбати за 531 фунт стерлінгів (близько 22 тисяч гривень).

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше після народження доньки знялася у спідній білизні.

Також Фокус писав про кадри новонародженої доньки Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі.