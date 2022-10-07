Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше після народження доньки знялася в білизні (фото)
У лютому 2022 знаменитість стала мамою вдруге.
35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше після народження другої дитини знялася у спідній білизні. Знімками з нової фотосесії кохана актора Джейсона Стейтема поділилася у своїх соцмережах.
Колишній "ангел" Victoria's Secret знялася в рекламному кампейні бренду Marks & Spencer. Перед фотографами зірка постала у світлій мереживній білизні та з розпущеним волоссям.
"Цього року виповнюється десять років Rosie Lingerie! Щоб відсвяткувати, ми створили нову колекцію чудових комплектів, плюс я повертаю культовий дизайн з архіву для обмеженого набору. Сподіваюся, ви любите колекцію так само, як люблю її я. 🤍", — підписала карусель нових світлин дівчина Джейсона Стейтема.
Роузі Гантінгтон-Вайтлі та старший за неї на 20 років англійський актор Джейсон Стейтем зустрічаються з 2010-х. У 2017 в зіркової пари народився син Джек Оскар, а у лютому 2022 — донька Ізабелла. Після народження другої дитини модель рідко виходить у світ та з'являється на просторах соцмереж. Майже весь свій час Роузі приділяє дітям та коханому.
Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала доньку Джейсона Стейтема.
Також Фокус писав про "вагітну" фотосесію 35-річної Роузі Гантінгтон-Вайтлі.