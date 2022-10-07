Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше після народження доньки знялася в білизні (фото)

У лютому 2022 знаменитість стала мамою вдруге.

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35-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі вперше після народження другої дитини знялася у спідній білизні. Знімками з нової фотосесії кохана актора Джейсона Стейтема поділилася у своїх соцмережах.

Колишній "ангел" Victoria's Secret знялася в рекламному кампейні бренду Marks & Spencer. Перед фотографами зірка постала у світлій мереживній білизні та з розпущеним волоссям.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

"Цього року виповнюється десять років Rosie Lingerie! Щоб відсвяткувати, ми створили нову колекцію чудових комплектів, плюс я повертаю культовий дизайн з архіву для обмеженого набору. Сподіваюся, ви любите колекцію так само, як люблю її я. 🤍", — підписала карусель нових світлин дівчина Джейсона Стейтема.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та старший за неї на 20 років англійський актор Джейсон Стейтем зустрічаються з 2010-х. У 2017 в зіркової пари народився син Джек Оскар, а у лютому 2022 — донька Ізабелла. Після народження другої дитини модель рідко виходить у світ та з'являється на просторах соцмереж. Майже весь свій час Роузі приділяє дітям та коханому.

[ + – ] Донька Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала доньку Джейсона Стейтема.

Також Фокус писав про "вагітну" фотосесію 35-річної Роузі Гантінгтон-Вайтлі.