Подруга Джейсона Стейтема знялася у "вагітній" фотосесії

У Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема вже підростає чотирирічний син Джек. Другу вагітність, за словами моделі, вона сприймає значно простіше.

34-річна модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі, яка зараз чекає на другу дитину від голлівудського актора Джейсона Стейтема, з'явилася на сторінках журналу Porter, де не тільки розповіла про те, як звикалася з роллю матері вперше, а й знялася у фотосесії, продемонструвавши живіт, який округлився

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За словами моделі, після народження першої дитини, сина Джека, у червні 2017 року їй довелося нелегко:

"Після того, як у мене народився перший син, відбулося справжнє зрушення в ідентичності та свого роду жалоба щодо втрати свого колишнього життя й того, ким ви були… Я просто пам'ятаю, ніби килимок витягли з-під мене. Всі ці роки я була по-справжньому незалежною, могла приходити та йти, коли хотіла, якоюсь мірою працювала на себе, робила все можливе, а потім раптово з'явилося те, що справді прив'язувало мене до сімейного життя".

Із другою вагітністю справи зовсім інакше:

"Мені дійсно знадобилося багато часу, щоб прийти до тями, але я думаю, що одного разу я увійшла в роль, прийняла її, вся трохи розслабилася. Я дійсно почала відчувати це нове почуття життя. І тепер, коли мені за 30, моя впевненість у собі набагато більша і моя здатність приймати рішення, а не ставити під сумнів себе, стала сильнішою. Я щиро відчуваю, що моє життя стало більш різнобічним".

Крім того, Вантінгтон-Вайтлі розповіла про свій бренд косметики Rose Inc, а також поділилася планами на Різдво.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Під час фотосесії Роузі приміряла брендове вбрання від Bottega Veneta, Givenchy, The Row, Totême та Fendi. Фотографка Ніколь Марія Вінклер зуміла передати найкращі емоції вагітної моделі, завдяки чому кадри вийшли ніжними, у міру закритими, але дуже зворушливими.

Роузі та Джейсон разом уже понад 11 років. Пара досі не узаконила своїх стосунків, але це не заважає їм бути щасливими. Більше того, зараз закохані закінчують ремонт у своєму лондонському маєтку, куди хоче переїхати до народження дитини.