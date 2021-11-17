Подруга Джейсона Стейтема снялась в "беременной" фотосессии

У Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема уже подрастет четырехлетний сын Джек. Вторую беременность, по словам модели, она воспринимает куда проще.

34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая сейчас ждет второго ребенка от голливудского актера Джейсона Стейтема, появилась на страницах журнала Porter, где не только рассказала о том, как свыкалась с ролью матери в первый раз, но и снялась в фотосессии, продемонстрировав округлившийся живот.

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По словам модели, после рождения первого ребенка, сына Джека, в июне 2017 года ей пришлось нелегко:

"После того, как у меня родился первый сын, произошел настоящий сдвиг в идентичности и своего рода траур по утрате своей прежней жизни и того, кем вы были… Я просто помню, как будто коврик вытащили из-под меня. Все эти годы я была по-настоящему независимой, могла приходить и уходить, когда хотела, в какой-то степени работала на себя, делала все возможное, а затем внезапно появилось то, что действительно привязывало меня к семейной жизни".

Со второй беременностью дела обстоят совсем иначе:

"Мне действительно потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, но я думаю, что однажды я вошла в роль, приняла ее, все немного расслабилась. Я действительно начала чувствовать это новое чувство жизни. И теперь, когда мне за 30, моя уверенность в себе намного больше, и моя способность принимать решения, а не подвергать сомнению себя, стала сильнее. Я искренне чувствую, что моя жизнь стала более разносторонней".

Кроме того, Хантингтон-Уайтли рассказала о своем бренде косметики Rose Inc, а также поделилась планами на Рождество.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли

Во время фотосессии Рози примерила брендовые наряды от Bottega Veneta, Givenchy, The Row, Totême и Fendi. Фотограф Николь Мария Винклер сумела передать лучшие эмоции беременной модели, благодаря чему кадры получились нежными, в меру закрытыми, но очень трогательными.

Рози и Джейсон вместе уже более 11 лет. Пара до сих пор не узаконила свои отношения, но это не мешает им быть счастливыми. Более того, сейчас влюбленные заканчивают ремонт в своем лондонском особняке, куда хочет переехать до рождения ребенка.