Вбрання для короля: Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала образ для вечірки в Букінгемському палаці

Дівчина актора Джейсона Стейтема зізналася, що для неї стало великою честю отримати запрошення.

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37-річна британська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі опинилася серед запрошених на першу в історії Букінгемського палацу вечірку Creative Industries Garden Party на підтримку творчих індустрій і показала на сторінці в соцмережі елегантний і воістину королівський образ.

Для такого почесного заходу Роузі одягла довгу білу приталену сукню, підібравши до неї накидку в такому ж тоні. Образ вона доповнила човниками на підборах і білим капелюшком-таблеткою з вуаллю.

"Вбрання для короля. Для мене велика честь бути присутньою вчора на вечірці Creative Industries Garden Party в Букінгемському палаці та зустрітися з королем Чарльзом і королевою Каміллою", — йдеться в публікації.

Роузі також показала відео з монаршим подружжям, яке вітає гостей, кавалеристів Букінгемського палацу і опублікувала фото з дитиною.

Згідно з офіційною заявою палацу, на престижний захід було запрошено близько 4000 гостей, які працюють у сфері культури, мистецтва, спадщини, кіно, телебачення, радіо та моди. Серед знаменитостей були Майя Джама, Луї Теру і сер Рідлі Скотт.

На садову вечірку зібралися близько 4000 гостей

З цієї нагоди, присвяченої процвітанню творчої індустрії Сполученого Королівства, Чарльз одягнув сірий костюм, рожевий жилет і білу сорочку на ґудзиках. Образ він завершив чорним циліндром і чорно-білою краваткою в горошок.

Камілла мала настільки ж царствений вигляд у світло-рожевому сарафані з довгими рукавами, який вона доповнила сіро-коричневою сумочкою, туфлями в тон і капелюхом від сонця.

Раніше Фокус писав про те, що Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала зворушливий знімок Джейсона Стейтема з дочкою.