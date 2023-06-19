Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала зворушливий знімок Джейсона Стейтема з донькою (фото)

Однорічна Ізабелла народилася у лютому 2022 року.

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36-річна англійська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі зворушливо привітала Джейсона Стейтема з Днем батька 2023. Знімком 55-річного актора та його однорічної доньки Ізабелли Роузі поділилася у своєму Instagram.

"Вітаємо нашого короля з Днем батька. Дякую за те, що ти такий неймовірний татусь для наших діток. Я кохаю тебе назавжди🤍", — підписала сімейне фото зірка подіумів та мама двох.

На знімку Стейтем тримає на руках свою маленьку спадкоємицю, одягнену у світлий костюмчик.

Джейсон Стейтем з донькою Ізабеллою Фото: Скріншот

"Всіма улюблений татусь😉", "зі святом", "Наймиліше фото, яке я коли-небудь бачила 🥹", — коментують рідкісне фото Стейтема з донькою фоловери Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

Англійська модель та 55-річний актор разом понад 10 років. Вони виховують двох спільних дітей — сина Джека Оскара та доньку Ізабеллу. Остання народилася у лютому 2022 року.

Втім, пара не поспішає узаконювати свої стосунки. Нещодавно вони відвідали премʼєру нового "Форсажу" в Римі.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем у Римі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Демі Мур на честь Дня батька зворушливо звернулася до ексчоловіка Брюса Вілліса.

Також Фокус писав про незвичне привітання Бена Аффлека з Днем батька 2023 від його дружини Дженніфер Лопес.