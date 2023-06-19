Роузи Хантингтон-Уайтли показала трогательный снимок Джейсона Стейтема с дочерью (фото)

Годовалая Изабелла родилась в феврале 2022 года.

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36-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли трогательно поздравила Джейсона Стейтема с Днем отца 2023 года. Снимком 55-летнего актера и его годовалой дочери Изабеллы Роузи поделилась в своем Instagram.

"Поздравляем нашего короля с Днем отца. Спасибо за то, что ты такой невероятный папа для наших деток. Я люблю тебя навсегда", — подписала семейное фото звезда подиумов и мама двоих.

На снимке Стейтем держит на руках свою маленькую наследницу, одетую в светлый костюмчик.

Джейсон Стейтем с дочерью Изабеллой Фото: скріншот

"Всеми любимый папа 😉", "с праздником", "Самое милое фото, которое я когда-либо видела 🥹", — комментируют редкое фото Стейтема с дочерью фолловеры Роузи Хантингтон-Уайтли.

Английская модель и 55-летний актер вместе более 10 лет. Они воспитывают двух общих детей – сына Джека Оскара и дочь Изабеллу. Последняя родилась в феврале 2022 года.

Впрочем, пара не спешит узаконивать свои отношения. Недавно они посетили премьеру нового "Форсажа" в Риме.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем в Риме Фото: Getty Images

Напомним, Деми Мур в честь Дня отца трогательно обратилась к экс-мужу Брюсу Уиллису.

Также Фокус писал о необычном поздравлении Бена Аффлека с Днем отца 2023 от его жены Дженнифер Лопес.