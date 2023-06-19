Дженнифер Лопес поделилась откровенным фото Бена Аффлека
Звезда сцены поздравила мужа с Днем отца 2023 года.
53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенной фотографией Бена Аффлека. Серию кадров Джей Ло опубликовала в честь Дня отца 2023 года.
"Пост благодарности папе ✨ С днем отца, папа. И поздравляю с Днем отца всех замечательных пап!! Мы любим тебя и ценим больше, чем ты когда-либо думал 🤍", — подписала праздничную публикацию Дженнифер Лопес.
На первом фото оскароносный актер демонстрирует свой пресс и татуировки на руках, на других позирует с Джей Ло.
Таким образом, пара, заключившая брак в 2022, в очередной раз опровергла слухи о неурядицах в их союзе.
Впрочем, нашлись и недовольные фолловеры знаменитости.
"Марк Энтони сделал тебя мамой, и это отец твоих детей. Так почему же ты не поздравляешь его?" – спрашивает пользователь Сети.
До брака с Беном Аффлеком звезда сцены и экрана десять лет была замужем за певцом Марком Энтони, от которого воспитывает двоих детей — сына Макса и дочь Эмму. В 2014 году пара развелась.
В частности, 53-летняя певица показала снимок со своим папой Дэвидом Лопесом.
Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес экспериментирует с прической.
Также Фокус писал об эффектной съемке Джей Ло для Revolve.