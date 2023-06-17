Дженнифер Лопес кардинально сменила прическу (фото)

Звезда экранов дебютировала с челкой и новым цветом волос.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте две новых фотографии, на которых показала новую прическу.

На снимках крупным планом, которыми она поделилась с 247 миллионами подписчиков, звезда фильма "Мать" позирует в белой рубашке с желтыми вертикальными полосами и с новой прической. Она продемонстрировала челку и объемные светло-каштановые локононы с медовыми бликами. Над новым имиджем работал Лоренцо Мартин.

"Бах-бах #ThisIsMeNow @jlobeauty @hairbylorenzomartin", — подписала Джей Ло публикацию, отметив, что воспользовалась продуктами своего бренда.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, недавно Дженнифер Лопес, которая воспитывает 15-летних близнецов Макса и Эмме от бывшего мужа Марка Энтони, продемонстрировала свои стройные ноги в роскошном платье, рекламируя свою линию коктейлей Delola.

Также Фокус писал, что в начале апреля жена Бена Аффлека объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola — напитках, вдохновленных итальянским побережьем, но такая новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны поклонников, учитывая, что сама Джей Ло не употребляет алкоголь вообще.