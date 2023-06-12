Дженнифер Лопес в эффектном платье прорекламировала свою линию коктейлей

Джей Ло активно продвигает свой бренд алкогольных напитков, который запустила несколько месяцев назад.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свои стройные ноги в роскошном платье, рекламируя свою линию коктейлей Delola. Серию фотографий знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Джей Ло позировала в эффектном красном платье без бретелек с отделкой из перьев, продвигая напитки своего алкогольного бренда. Свой ансамбль звезда фильма "Мать" дополнила красными босоножками на шпильке. В качестве аксессуаров Лопес выбрала массивные золотые серьги, браслет и кольцо. В руках знаменитость, недавно купившая дом за 60 миллионов долларов, держала бокал с коктейлем.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"Время бранча, чувствуя себя Беллой Берри", — написала Дженнифер в подписи к публикации и добавила хэштеги #SundayFunday и #DelolaLife, отметив аккаунт бренда @Delola.

Напомним, в начале апреля жена Бена Аффлека объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola — напитках, вдохновленных итальянским побережьем, но такая новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны поклонников, учитывая, что сама Джей Ло не употребляет алкоголь вообще.

Через несколько минут после того, как Лопес поделилась рекламным клипом со своими 240 миллионами подписчиков, разочарованные поклонники отправились в комментарии, чтобы раскритиковать решение исполнительницы запустить алкогольный бренд.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес позировала в купальнике для рекламной кампании своего бренда.