Дженнифер Лопес позирует в купальнике для рекламной кампании своего бренда

Знаменитость активно рекламирует свой бренд алкоголя, который запустила два месяца назад.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями, сделанными в рамках продвижения своей новой линии коктейлей Delola.

Джей Ло позировала на бирюзовых шезлонгах в облегающем ярко-желтом купальнике, который продемонстрировал ее роскошную фигуру. Свой образ она подчеркнула разноцветным платком, золотыми серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"Наконец-то наступило лето ☀️ @Delola — официальный напиток лета… так что расслабьтесь, откройте бутылку, налейте лед и наслаждайтесь! XOXO, Лола #DelolaLife", — написала в подписи к посту Лопес.

Согласно пресс-релизу, Лола — это давнее прозвище Дженнифер, которое отражает ее "более игривую и беззаботную сторону".

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, в начале апреля жена Бена Аффлека объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola — напитках, вдохновленных итальянским побережьем, но такая новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны поклонников, которые вспомнили, что сама Джей Ло не употребляет алкоголь вообще.

Через несколько минут после того, как Лопес поделилась рекламным клипом со своими 240 миллионами подписчиков, разочарованные поклонники отправились в комментарии, чтобы раскритиковать решение исполнительницы запустить алкогольный бренд.

Также Фокус писал об особом рационе питания 53-летней Дженнифер Лопес.