Дженніфер Лопес позує у купальнику для рекламної кампанії свого бренду

Знаменитість активно рекламує свій бренд алкоголю, який запустила два місяці тому.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася у своєму Instagram-акаунті фото, зробленими в межах просування своєї нової лінії коктейлів Delola.

Джей Ло позувала на бірюзових шезлонгах в обтислому яскраво-жовтому купальнику, який продемонстрував її розкішну фігуру. Свій образ вона підкреслила різнобарвною хусткою, золотими сережками-кільцями та сонцезахисними окулярами.

Дженіфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Нарешті настало літо ☀️ @Delola — офіційний напій літа... тож розслабтеся, відкрийте пляшку, налийте лід і насолоджуйтесь! XOXO, Лола #DelolaLife", — написала у підписі до посади Лопес.

Згідно з пресрелізом, Лола — це давнє прізвисько Дженніфер, яке відображає її "грайливішу і безтурботнішу сторону".

Дженіфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, на початку квітня дружина Бена Аффлека оголосила про запуск свого алкогольного бренду Delola — напої, натхненні італійським узбережжям, але така новина викликала різку негативну реакцію з боку шанувальників, які згадали, що сама Джей Ло не вживає алкоголю взагалі.

Через кілька хвилин після того, як Лопес поділилася рекламним кліпом зі своїми 240 мільйонами передплатників, розчаровані шанувальники вирушили до коментарів, щоб розкритикувати рішення виконавиці запустити алкогольний бренд.

Також Фокус писав про особливий раціон харчування 53-річної Дженніфер Лопес.