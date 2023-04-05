Яких продуктів ніколи не їсть Дженніфер Лопес

Зірка сцени та соцмереж ретельно слідкує за раціоном свого харчування.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес дотримується особливих правил під час харчування. Про це пише US Magazine.

Шеф-кухар дружини Бена Аффлека Келвін Фернандес розповідав, що його клієнтка практично ніколи не їсть лосося.

"Дженніфер не любить лосось. Тому якщо я подаю його на стіл для всіх, окремо для неї готую морського окуня, палтуса або тріску", — розповідає Фернандес.

Окрім цього, у раціоні 53-річної американської знаменитості немає цукру та газованих напоїв. Замість цього Джей Ло вживає просту воду, зелені соки зі шпинату, огірків та селери.

На перекус Лопес обирає овочі та фрукти, відмовляючись від чипсів та сухариків. Також до категорії "не можна" артистка віднесла цигарки, каву та алкоголь.

Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Дуже рідко Джей Ло може дозволити собі щось солодке. Наприклад, шматочок торту на свято.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Попри суворе дотримання режиму здорового харчування, дружина оскароносного Бена Аффлека також активно займається спортом та користується доглядовою косметикою.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек поцілувалися на червоній доріжці.

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