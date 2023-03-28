Дженніфер Лопес та Бен Аффлек поцілувалися на червоній доріжці (відео)

Співачка та актриса супроводжувала свого чоловіка на прем'єрі фільму "Ейр", у створенні якого також брала участь.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не втомлюються демонструвати на публіці своє кохання і продовжують поводитися, ніби вчора одружилися. Так, пара відвідала прем'єру нового фільму Бена "Ейр" ("Повітря") у театрі Regency Village у Лос-Анджелесі та поцілувалася на очах у десятків фотографів на килимовій доріжці, пише ET.

Для заходу 53-річна Джей Ло обрала розкішну сукню з напівпрозорим топом, розшитим сріблястими прикрасами з бісеру, та неоново-зеленою спідницею. Образ вона доповнила діамантовими сережками, масивними перснями та сріблястим клатчем. Її волосся було зібране в елегантно-недбалу зачіску, а макіяж підкреслював очі, вилиці та губи.

Бен для прем'єри вибрав темно-синій оксамитовий костюм із двобортним блейзером. Він доповнив образ світло-блакитною класичною сорочкою та темно-синьою краваткою.

Найближчим часом Бен і Дженніфер разом працюватимуть над новим фільмом "Нестримний". Біографічну картину продюсує компанія Аффлека Artists Equity, яку він заснував разом із давнім приятелем Меттом Деймоном. Фільм розповість реальну історію Ентоні Роблеса, борця, який народився з однією ногою.

Востаннє Лопес та Аффлек знімалися разом у 2004 році у фільмі "Дівчата з Джерсі", а їхня перша спільна робота "Джільї" 2003 року провалилася в прокаті і зараз вважається одним із найгірших фільмів усіх часів.

Бен зізнався, що не шкодує про ті зйомки, оскільки там він не лише навчився режисурі, а й познайомився зі своєю теперішньою дружиною.

"Якби не реакція на "Джільї", я, мабуть, зрештою не вирішив би: "У мене немає іншого шляху, окрім як знімати фільми", що виявилося справжнім коханням у моєму професійному житті. Отже, у цьому сенсі це подарунок І я зустрів Дженніфер, стосунки з якою були дуже значущі для мене в моєму житті".

Зараз дружина допомагає Бену в його кар'єрі. Не залишила вона поза увагою й останню роботу чоловіка, про що сам Аффлек із задоволенням розповів журналістам.

"Вона чудова і допомагає мені всіма мислимими способами… Вона неймовірно добре обізнана про те, як мода розвивається через культуру як злиття музики, спорту, розваг та танців", – наголосив оскароносний актор та режисер.

Фільм "Ейр" розповідає історію легенди баскетболу Майкла Джордана, але буде зосереджений не на його сходженні до слави, а на створенні спортивного взуття Nike Air, що згодом стало культовим. Крім Аффлека, який виконав роль співвласника Nike, у ньому знялися Віола Девіс, Метт Деймон та інші знамениті актори. Прем'єра запланована на Prime Video 5 квітня.

Фільм "Ейр" розповість про створення культової моделі кросівок Nike Air

Раніше Фокус писав, чому Аффлек виглядав засмученим на премії "Греммі".