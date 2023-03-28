Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке (видео)

Певица и актриса сопровождала своего мужа на премьере фильма "Эйр", в создании которого тоже принимала участие.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не устают демонстрировать на публике свою любовь и продолжают вести себя, будто вчера поженились. Так, пара посетила премьеру нового фильма Бена "Эйр" ("Воздух") в театре Regency Village в Лос-Анджелесе и поцеловалась на глазах у десятков фотографов на ковровой дорожке, пишет ET.

Для мероприятия 53-летняя Джей Ло выбрала роскошное платье с полупрозрачным топом, мерцающим серебряными украшениями из бисера, и неоново-зеленой юбкой. Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами, массивными кольцами и серебристым клатчем. Ее волосы были собраны в элегантно-небрежную прическу, а макияж подчеркивал глаза, скулы и губы.

Бен для премьеры выбрал темно-синий бархатный костюм с двубортным блейзером. Он дополнил образ светло-голубой классической рубашкой и темно-синим галстуком.

В ближайшее время Бен и Дженнифер будут вместе работать над новым фильмом "Неудержимый". Биографическую картину продюсирует компания Аффлека Artists Equity, которую он основал вместе с давним приятелем Мэттом Дэймоном. Фильм расскажет реальную историю Энтони Роблеса, борца, родившегося с одной ногой.

В последний раз Лопес и Аффлек снимались вместе в 2004 году в фильме "Девушки из Джерси", а их первая совместная работа "Джильи" 2003 года провалилась в прокате и сейчас считается одним из худших фильмов всех времен.

Бен признался, что не жалеет о тех съемках, поскольку там он не только научился режиссуре, но и познакомился со своей нынешней женой:

"Если бы не реакция на "Джильи", я, вероятно, в конечном итоге не решил бы: "У меня нет другого пути, кроме как снимать фильмы", что оказалось настоящей любовью в моей профессиональной жизни. Итак, в этом смысле это подарок. И я встретил Дженнифер, отношения с которой были очень значимы для меня в моей жизни".

Сейчас жена всячески помогает Бену в его карьере. Не оставила она без внимания и последнюю работу мужа, о чем сам Аффлек с удовольствием рассказал журналистам.

"Она великолепна и помогает мне всеми мыслимыми способами… Она невероятно хорошо осведомлена о том, как мода развивается через культуру как слияние музыки, спорта, развлечений и танцев", – подчеркнул оскароносный актер и режиссер.

Фильм "Эйр" рассказывает историю легенды баскетбола Майкла Джордана, но будет сосредоточен не на его восхождении к славе, а на создании спортивной обуви Nike Air, ставшей впоследствии культовой. Кроме Аффлека, который исполнил роль совладельца Nike, в нем снялись Виола Дэвис, Мэтт Деймон и другие знаменитые актеры. Премьера картины запланирована на Prime Video 5 апреля.

Фильм "Эйр" расскажет о создании культовой модели кроссовок Nike Air

Ранее Фокус писал, почему Аффлек выглядел расстроенным на премии "Грэмми".