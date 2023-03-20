Бен Аффлек рассказал о весомой помощи Дженнифер Лопес

Жена оскароносного актера и режиссера помогла ему при создании новой картины.

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50-летний американский актер Бен Аффлек рассказал о помощи своей жене Дженнифер Лопес. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Оскароносный Аффлек, активно рекламирующий свой фильм "Air", признался, что во время работы над картиной его возлюбленная повлияла на сценарий и помогла ему лучше понять, как работает мода.

"Она невероятно хорошо осознана о том, как развивается мода через культуру музыки, спорта, развлечений и танцев. Она очень повлияла на сценарий", — рассказал бывший муж Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

В частности, Аффлек рассказал, как именно Джей Ло "просветила" его о моде. Как оказалось, звезда сцены и актриса помогла своему возлюбленному понять, почему джорданы были столь важны.

"…их стиль в Америке на 90 процентов обусловлен культурой темнокожих", — добавил Бен Аффлек.

Как известно, в картине "Air" оскароносный актер возглавляет актерский состав. Он исполнит роль совладельца Nike.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились летом 2022 года после возобновления своего романа весной 2021. До этого они уже встречались в начале 2000-х, однако закончили отношения за короткое время до свадьбы.

Напомним, Бен Аффлек в ярком образе вышел на весеннюю прогулку с мамой.

Также Фокус писал об истинной причине, почему Бен Аффлек был расстроен на церемонии "Грэмми-2023".