Бена Аффлека заметили на прогулке с мамой (фото)

Актер выбрал для выхода яркий и комфортный образ.

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50-летний американский актер Бен Аффлек был замечен на прогулке с его мамой. Об этом пишет Daily Mail.

Муж Дженнифер Лопес улыбался, когда его "поймали" папарацци в Беверли-Хиллз со своей матерью в солнечный, но прохладный день в Южной Калифорнии.

Прогулка оскароносного актера состоялась всего через несколько дней после того, как его видели на встрече с подрядчиками с женой Джей Ло, после того как они, как сообщается, потратили 64 миллиона долларов на особняк Pacific Palisades.

Аффлек был одет в светло-коричневый свитер поверх темно-серой рубашки и под оранжево-черное пальто с меховой подкладкой. Во время прогулки американский актер носил солнцезащитные очки-авиаторы и большую брезентовую сумку.

Он дополнил свой образ серыми брюками, черным поясом и оранжево-черными низкими кроссовками Nike.

Бена Аффлека сопровождала его мама Крис, одевшая черный топ под серое пушистое пальто.

Бен Аффлек с мамой

У нее на голове были очки, а на прогулку она была одета в черные брюки и черные туфли.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели особняк за более чем 60 млн долларов.

Также Фокус писал о комфортных образах для весеннего свидания 2023 от Бена Аффлека и его жены.