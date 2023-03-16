Бена Аффлека помітили на прогулянці з мамою (фото)

Актор обрав для виходу яскравий та комфортний образ.

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50-річного американського актора Бена Аффлека помітили на прогулянці з його мамою. Про це пише Daily Mail.

Чоловік Дженніфер Лопес усміхався, коли його "зловили" папараці в Беверлі-Гіллз зі своєю матір'ю в сонячний, але прохолодний день у Південній Каліфорнії.

Прогулянка оскароносного актора відбулася всього за кілька днів після того, як його бачили на зустрічі з підрядниками з дружиною Джей Ло, після того, як вони, як повідомляється, витратили 64 мільйони доларів на особняк Pacific Palisades.

Аффлек був одягнений у світло-коричневий светр поверх темно-сірої сорочки та під помаранчево-чорне пальто з хутряною підкладкою. Під час прогулянки американський актор носив темні сонцезахисні окуляри-авіатори та велику брезентову сумку.

Він доповнив свій образ сірими штанами, чорним поясом і помаранчево-чорними низькими кросівками Nike.

Бена Аффлека супроводжувала його мама Кріс, яка одягла чорний топ під синьо-сіре пухнасте пальто.

Бен Аффлек з мамою

У неї на голові були окуляри, а на прогулянку вона була одягнена в чорні штани та чорні туфлі.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали спільний будинок за понад 60 млн доларів.

Також Фокус писав про комфортні образи для весняного побачення 2023 від Бена Аффлека та його дружини.