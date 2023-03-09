Дженніфер Лопес і Бен Аффлек купили маєток за $64 мільйони (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек довго шукали їхній ідеальний будинок.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес і 50-річний американський актор Бен Аффлек нарешті знайшли місце, яке можна назвати домом, після майже двох років пошуків, які почалися ще до того, як вони одружилися в липні.

Фотографії приголомшливого нового маєтку зіркової пари вартістю 64 мільйони доларів у Pacific Palisades показують чудову власність у всій красі.

Новий будинок майже вдвічі перевищує вартість першої власності, яку вони планували придбати, але в ньому більше зручностей, включаючи вісім спалень і 11 ванних кімнат.

Будинок розташований на 1,13 акра та включає тренажерний зал, професійну медіакімнату, ігрову кімнату, ліфт і величезний задній двір із басейном і місцем для багаття.

Будинок розташований в ексклюзивному районі на північ від Санта-Моніки та центру Лос-Анджелеса. Лопес і Аффлек уперше були помічені під час огляду будинку в лютому, і інсайдери розповіли TMZ, що вони часто відвідували будинок.

Будинок із вісьма спальнями та майже дюжиною ванних кімнат ідеально підходить для їхньої великої змішаної родини.

У Дженніфер Лопес двоє дітей — Еммі та Макс — від колишнього чоловіка музиканта Марка Ентоні. Бен Аффлек має трьох дітей від колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер — Серафиму, Вайолет і Семюела.

Кожна дитина матиме достатньо місця, щоб розташуватися в новому будинку.

Особливою визначною пам'яткою будинку є простора бібліотека. Будинок також розташований на пагорбі, і вікна виходять на каньйон, що дозволяє природному світлу проникати в усі кімнати протягом дня.

Нагадаємо, Джей Ло виставила на продаж свій будинок у Бель-Ейр за 42,5 мільйона доларів (вона купила його за 28 мільйонів доларів ще у 2016 році), тож вона насправді збирається заробити на переїзді.

Раніше Фокус писав, що в серпні минулого року Бен Аффлек продав свій величезний маєток із сімома спальнями в Pacific Palisades за 29 995 000 доларів невідомому покупцю. Вперше він купив нерухомість із сімома спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами, тренажерним залом, кінозалом і спа-салоном за 19,2 мільйона доларів ще у 2018 році.