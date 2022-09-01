Бен Аффлек знайшов покупця для свого розкішного холостяцького маєтку

Ім'я покупця не розголошують.

Усього три тижні знадобилося американському актору Бену Аффлеку на те, щоб продати свій холостяцький маєток у Pacific Palisades за 30 мільйонів доларів. Знаменитість виставила його на продаж, оскільки він і його дружина Дженніфер Лопес планують переїхати в їхній новий будинок в Бель-Ейр, пише TMZ.

Величезний будинок із сімома спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами, тренажерним залом, кінозалом і спа-салоном площею 1250 квадратних метрів придбав за 29 995 000 доларів невідомий покупець.

Цей маєток оскароносний актор купив за 19,2 мільйона доларів ще 2018 року, щоб бути ближче до своїх трьох дітей, які залишилися жити з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер після розлучення пари у 2015-у.

На той час Realtor.com описував будинок як "мрію художника", відзначаючи, що в ньому є простора вітальня з каміном, їдальня з коморою для дворецького, кабінет із баром і багато іншого. Крім того, він обладнаний кінозалом, тренажерним залом, сімейною кімнатою з повним баром, винним льохом із регульованою температурою та кімнатою для прислуги.

Аффлек із дружиною планують будувати сімейне щастя в будинку, який останнім часом належав австралійському мільярдеру Джеймсу Пекеру, колишньому нареченому Мераї Кері. Серед інших попередніх власників — Денні ДеВіто і його колишня дружина Рея Перлман.

ДеВіто й Перлман продали будинок із сімома спальнями у 2015 році за 28 мільйонів доларів розробникам Стюарту й Стефані Лайнер. Потім Лайнери провели безліч модернізацій маєтку та виставили його на продаж за 85 мільйонів доларів. Потім Пакер купив нерухомість приблизно за 60 мільйонів доларів у 2018 році.

У цьому маєтку є безліч розкішних зручностей, у тому числі домашній кінотеатр, перукарня, тренажерний зал, розважальна кімната, винний льох, великий басейн і навіть кілька гостьових будинків.

Аффлек і Лопес планують, що з ними житимуть їхні діти від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, пара повернулася додому після медового місяця, який провела в Італії.