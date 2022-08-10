Бен Аффлек виставив на продаж свій холостяцький особняк (відео)

Цей Дім Аффлек купив чотири роки тому після розлучення з Дженніфер Гарнер.

Оскароносний американський актор і режисер Бен Аффлек, схоже, вирішив остаточно зав'язати з життям холостяка і виставив на продаж свій розкішний особняк у Пасифікі Палісадес (Каліфорнія), який він купив у 2018 році після розлучення з Дженніфер Гарнер, повідомляє TMZ.

За будинок з сімома спальнями, сімома повними та двома половинними ванними кімнатами, винним погребом з клімат-контролем, оздоровчим центром і домашнім кінотеатром, а також гостьовим будинком з власною кухнею та ванною кімнатою загальною площею близько 1 200 квадратних метрів актор хоче виручити $30 млн. купив його за $19 млн.

Маєток виставили на продаж через кілька тижнів після весілля Бена та Дженніфер Лопес. Відомо, що пара переїхала у величезний особняк, що раніше належав мільярдеру і колишньому Мераї Кері, Джеймсу Пекеру. Той купив його за $60 млн, і зараз молодята орендують його.

Колишнє холостяцьке житло Аффлека розташоване всього за милю від будинку, де живе Гарнер із трьома дітьми, народженими у шлюбі з Беном.

І Аффлек, і Лопес мають чимало дорогої нерухомості. Одні тільки будинки Дженніфер оцінюються приблизно в $97 мільйонів, зокрема особняк за $32,5 мільйона в прибережному районі Стар-Айленда в Маямі та котедж в Енсіно за $1,4 мільйона, який вона купила зі своїм колишнім нареченим Алексом Родрігесом. Співачка також має будинки в Гемптоні та Нью-Йорку, а також сімейний особняк Бел-Ейр, придбаний у 2016 році, де вона живе разом зі своїми дітьми Максом та Еммою.

Бен, крім будинку в Пасифік Палісадес, має маєток у заповіднику Гемптон-Айленд у Джорджії, який він викупив, коли вони з Дженніфер вперше зустрілися в 2003 році. Там пара планує влаштувати грандіозну урочистість для рідних та близьких з нагоди весілля.

Чи подружжя продаватиме ще щось із цього списку нерухомості, поки невідомо.