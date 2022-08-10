Бен Аффлек выставил на продажу свой холостяцкий особняк (видео)

Этот Дом Аффлек купил четыре года назад после развода с Дженнифер Гарнер.

Оскароносный американский актер и режиссер Бен Аффлек, похоже, решил окончательно завязать с жизнью холостяка и выставил на продажу свой роскошный особняк в Пасифик Палисадес (Калифорния), который он купил в 2018 году после развода с Дженнифер Гарнер, сообщает TMZ.

За дом с семью спальнями, семью полными и двумя половинными ванными комнатами, винным погребом с климат-контролем, оздоровительным центром и домашним кинотеатром, а также гостевым домом с собственной кухней и ванной комнатой общей площадью около 1200 квадратных метров актер хочет выручить $30 млн, хотя купил его за $19 млн.

Имение продается, спустя несколько недель после свадьбы Бена и Дженнифер Лопес. Известно, что пара переехала в огромный особняк, ранее принадлежавший миллиардеру и бывшему Мэрайи Кэри, Джеймсу Пэкеру. Тот купил его за $60 млн, и сейчас молодожены арендуют его.

Бывшее холостяцкое жилье Аффлека расположено всего в миле от дома, где живет Гарнер с тремя детьми, рожденными в браке с Беном.

И у Аффлека, и у Лопес есть немало дорогой недвижимости. Одни только дома Дженнифер оцениваются примерно в $97 миллионов, в том числ особняк за $32,5 миллиона в прибрежном районе Стар-Айленда в Майами и коттедж в Энсино за $1,4 миллиона, который она купила со своим бывшим женихом Алексом Родригесом. У певицы также есть дома в Хэмптоне и Нью-Йорке, а также семейный особняк Бел-Эйр, приобретенный в 2016 году. где она живет вместе со своими детьми Максом и Эммой.

У Бена, кроме дома в Пасифик Палисадес, есть поместье в заповеднике Хэмптон-Айленд в Джорджии, которое он выкупил, когда они с Дженнифер впервые встретились в 2003 году. Там пара планирует устроить грандиозное торжество для родных и близких по случаю свадьбы.

Будут ли супруги продавать еще что-то из этого списка недвижимости, пока неизвестно.